I Negramaro sono tornati con il nuovo singolo Fino all’imbrunire: audio e testo (in arrivo il video)

Dopo tanti lunghissimi mesi di silenzio, i Negramaro sono finalmente tornati con il nuovo brano battezzato Fino all’imbrunire, un pezzo che fa venire veramente la pelle d’oca, disponibile nei digital store e in streaming da venerdì 6 ottobre 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La pop rock band capitanata da Giuliano Sangiorgi, torna alla ribalta come meglio non poteva fare, sulle note di questo pezzo da brividi, che anticipa il nuovo album di inediti, che farà seguito al precedente La rivoluzione sta arrivando (2015). Il disco uscirà per Sugar il prossimo 17 novembre.





Il primo assaggio “Fino all’imbrunire”, è un viaggio elettro-rock dal travolgente ritmo, che sprigiona energia pura e dal testo, dolcezza e speranza.

La canzone è anche caratterizzata da un inedito featuring con la piccola Maria Sole Sangiorgi, nipote del frontman del gruppo.

In data odierna, dovrebbe anche uscire il video ufficiale diretto da Tiziano Russo. In attesa del filmato, è possibile ascoltare la canzone su Spotify cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Fino all’imbrunire testo – Negramaro (Download)

Torneranno i vecchi tempi

Con le loro camicie fiammanti

Sfideranno le correnti

Fino a perdere il nome dei giorni

Spesi male per contare

Solo quelli finiti bene

Per non avere da pensare

A niente altro se non al male

Torneranno tutte le genti

Che non hanno voluto parlare

Scenderanno giù dai monti

Ed allora staremo a sentire

Quelle storie da cortile

Che facevano annoiare

Ma che adesso sono aria

Buona pure da mangiare

Tornerai anche tu tra gli altri

E mi sentirò impazzire

Tornerai e ti avrò davanti

Spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

Che non voglio più sparire

Nel ricordo dei miei giorni

Resta fino all’imbrunire.

Torneranno gli innocenti

Tutti pieni di compassione

Per gli errori dei potenti

Fatti senza esitazione

Senza lividi sui volti

Come un taglio sopra al cuore

Prendi un ago e siamo pronti

Siamo pronti a ricucire

Tornerai tu in mezzo agli altri

E sarà come impazzire

Tornerai e ti avrò davanti

Spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

Che non voglio più sparire

Nel ricordo nei miei giorni

Resta fino all’imbrunire

Tornerai tu in mezzo agli altri

E sarà come morire

Tornerai e ti avrò davanti

Spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

Che non voglio più sparire

Nel ricordo nei miei giorni

Resta fino all’imbrunire.

[Voce di Maria Sole Sangiorgi]

Torneranno anche gli uccelli, ti diranno come volare per raggiungere orizzonti… più lontani al di là del mare.

Stringimi

Come sei

Non c’è più

Niente.

Tornerai tu in mezzo agli altri

E sarà come impazzire

Tornerai e ti avrò davanti

Spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

Che non voglio più sparire

Nel ricordo nei miei giorni

Resta fino all’imbrunire.

Resta fino all’imbrunire.

E in te.

Resta fino all’imbrunire.

[Voce di Maria Sole Sangiorgi]

Torneranno anche gli uccelli…

















