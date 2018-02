Nella nuova raccolta Fabrizio Moro omaggia la “Domenica”: audio e testo del brano inedito

Domenica è uno dei due brani inediti racchiusi nel best of “Parole Rumori E Anni”, seconda raccolta di Fabrizio Moro rilasciata il 9 febbraio 2018.

La canzone è stata firmata dal cantautore capitolino, che per l’occasione omaggia uno dei giorni della settimana più amati in assoluto.









Nella dodicesima traccia del best of, Moro parla anche di una relazione affettiva che deve aver visto giorni migliori.

Per ascoltarla cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Fabrizio Moro – Domenica testo (Download)

Sai

mi rendo conto che tutto è cambiato fra di noi

hai fatto i conti con te stessa, come mai?

Ti sei sporcata e adesso vuoi tornare indietro

perché hai capito finalmente cosa vuoi

cosa vuoi

non è scontato, sai, capire

cosa vuoi.

Però parliamone domenica

quando il mondo resta sveglio dentro al letto

dai su vediamoci domenica

per amarci o solamente per dispetto.

Sai

non voglio giudicare errori che non siano i miei

ma dai tuoi passi tu dimostri ciò che sei

e la coerenza è una virtù, una virtù ormai unica

Ma voglio dirti, voglio dirtelo domenica

quando mio fratello sa di buon umore

sarebbe comodo domenica

perché abbiamo perso ma si può brindare

però parliamone domenica

domenica

domenica.

Dai su vediamoci domenica

quando il mondo resta sveglio dentro al letto

facciamo sempre di domenica

per amarci o solamente per dispetto

ma com’è bella la domenica

con i suoi ricordi chiusi in un cassetto

ti aspetto sempre di domenica

domenica

domenica.













