Enzo Chiummariello: ascolta il brano d’esordio Gianni Agnelli. Chi è Chiumma?

Anche se non ci sono molte informazioni su di lui, provo a spiegarvi brevemente chi è Enzo Chiummariello.

Il napoletano Enzo Chiummariello, conosciuto anche come Chiumma ed Enzo “Tequila” Chiummariello, è un organizzatore di eventi musicali a contatto con il mondo rap.





Amico fraterno del rapper Luchè e dei Co’Sang al completo, in principio è stato tour manager personale di Luchè, per poi fare l’addetto alla sicurezza per rapper del calibro di Guè Pequeno, Ghali, Sfera Ebbasta, Enzo Dong ed altri.

“Tour manager”, “guardia del corpo”, “buttafuori”, “security”, beh chiamatela come volete, ma anche i rapper hanno bisogno di questa importante figura, che oltre a garantire loro la sicurezza, gestisce anche la riscossione del cachet e tutto quel che ruota attorno alle prestazioni e alla vita di un artista.

Qualche giorno fa, Enzo ha rilasciato esclusivamente su Spotify una nuova canzone battezzata Gianni Agnelli, un interessante pezzo dal testo in dialetto partenopeo, che nella celebre piattaforma streaming è diventato virale, primeggiando nella classifica “Viral 50 italia”.

Gianni Agnelli è stata prodotta da Rosario Castagnola, in arte D-Ross, importante ed eclettico producer e autore napoletano classe 1977, in grado di passare dall’hip hop al rock, passando dalla dance alla musica d’autore.

In carriera ha prodotto basi per Marracash, Clementino, Emis Killa, Luchè, Lucariello, Fabri Fibra (per citare i più famosi) e non c’è disco hip hop che si rispetti, che non abbia al suo interno almeno una sua produzione.

Il suo zampino lo si sente anche nel brano in questione, che è possibile ascoltare cliccando su uno dei seguenti link: audio su Spotify – su Youtube.

Se vi piace il rap di Chiummariello, allora sappiate che prossimamente rilascerà un altro pezzo battezzato Verità.

