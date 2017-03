Tiromancino e il singolo Dove tutto è a metà, nuova canzone incisa per il libro omonimo: audio e testo

Si intitola Dove tutto è a metà il nuovo singolo dei Tiromancino, un bel brano disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming da venerdì 31 marzo 2017.

Dallo stesso giorno, la canzone viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.





Dove tutto è a metà è anche il titolo del libro scritto da Giacomo Gensini e Federico Zampaglione, frontman della pop-rock band, “un romanzo fresco, generoso e pieno di ritmo, che racconta l’amicizia, i sogni e le passioni di donne e uomini di generazioni diverse, disperatamente, come tutti, alla ricerca della felicità”: questa la descrizione del romanzo riportata nella pagina Facebook ufficiale della band.

Il libro vedrà la luce il prossimo 4 aprile per Mondadori ed è disponibile in pre-order anche su Amazon sia nel formato fisico che in quello kindle.

La canzone inedita, creata eccezionalmente per il libro, con l’intento di fare da sfondo alle storie dei protagonisti, è stata scritta insieme ad Alberto Gambelli, mentre la produzione è opera di Luca Chiaravalli e Emiliano Bassi.

Si tratta di un brano intenso e toccante, che colpisce fin dal primo ascolto. Per accedere all’audio cliccate sulla copertina in basso, dopo la quale potete leggere la parole da me trascritte che compongono questo pezzo.

Link sponsorizzati









Tiromancino – Dove tutto è a metà testo (Download)

Riprendermi i giorni miei

e quello che ora devo fare

entri e te ne vai

sento il cuore naufragare

volevo solo te

non è rimasto niente…

e allora vai.

Prendi i vestiti che vuoi

e quelle foto di noi

spostale solo un po’

non riesco più a guardarle

no.

Vai

non negarti

questo tempo

io raccolgo i pezzi

e sento che ora tu respiri già

in un’altra vita

in un’altra realtà

sento nel vedermi solo qua

dove tutto è a metà

dove tutto è a metà

dove tutto è a metà.

Chiunque incontrerò

io cercherò sempre un po’ di te

segui i pensieri che fai

dove andrai già lo sai

spostati solo un po’

non riesco più a guardarti

no.

Vai

non negarti

questo tempo

io raccolgo i pezzi

e sento che ora tu respiri già

in un’altra vita

in un’altra realtà

stento nel vedermi solo qua

dove tutto è a metà.

Noi

che percorrevamo il mondo

siamo giunti a un bivio

e se prendi un’altra strada, un’altra via

io non credo che sia solo colpa mia

stento nel vedermi solo qua

dove tutto è a metà

dove tutto è a metà

dove tutto è a metà

dove tutto è a metà

dove tutto è a metà.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi