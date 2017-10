Diego Conti: ascolta il nuovo singolo Non finirà (con testo)

Non finirà è il titolo del nuovo singolo di Diego Conti, disponibile in streaming e nei digital store dal 29 settembre (via Rusty Records) e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 6 ottobre.

Dopo la partecipazione al Festival Show, ad X-Factor 2016 e la collaborazione con Clementino (come chitarrista e compositore nel suo ultimo disco), il giovane cantautore propone un brano dalle sonorità pop-rock, nato durante una magica notte romana.





Il cantante di Frosinone classe 1995, che nelle sue canzoni fonde l’amore per il rock anglosassone con quello per la musica italiana, è attualmente impegnato con la produzione del suo primo album di inediti e dopo il primo estratto “L’impegno” è il momento di questa canzone, caratterizzata da un ritornello a dir poco incisivo e martellante.

Non finirà è non dormire mai, vivere la vita fino alle stelle e godere di ogni istante, è il viaggio di una notte magica a Roma dove la bellezza delle cose semplici ha superato tutto.

Con queste parole Diego ha commentato il suo nuovo brano, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina in basso (Foto cover: Glamour studio – Grafica: Andrea Conti).

A seguire il testo che compone questo pezzo.

Diego Conti – Non finirà testo (Download)

Dormo zero

questa notte mi spacco davvero

e fa un freddo che se lo sapevo

non lasciavo l’università.

Roma beve

proprio come una vecchia bambina

e dimentica anche la cena

a noi basta una birra in lattina, la luna.

Dormo zero

non ritrovo le chiavi di casa

e lavoro per fare la spesa

e cerco ogni giorno una scusa.

Ma come fai a leccare le stelle

i tuoi occhi carta di caramelle.

Non finirà, non finirà finirà

non finirà mai, non finirà mai

questa notte

non finirà, non finirà

non finirà mai, mai

e leccare le stelle

cosa vuoi dire

cosa vuoi dire.

Devo proprio saltare in questa roulette con i led che mi sembra il tramonto

e la guerra finisce ogni volta che sono con te.

Non finirà, non finirà

non finirà mai, non finirà mai

QUESTA NOTTE.

Non finirà, non finirà finirà

non finirà mai, non finirà mai

questa notte

non finirà, non finirà

non finirà mai, mai

e leccare le stelle

cosa vuoi dire

cosa vuoi dire.

















