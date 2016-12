Leonardo Decarli & Maryna nel singolo benefico E’ Natale ma non vale: video e testo

Leonardo Decarli e Maryna sono due autentiche webstar, che tra social network e Youtube vantano centinaia di migliaia di supporters e seguaci. Vi consiglio di visitare i loro canali in quanto veramente molto interessanti.

I due hanno unito le forze nel nuovo singolo battezzato E’ Natale ma non vale, una carina e significativa canzone uscita negli store digitali lo scorso 18 dicembre. I proventi delle vendite, verranno interamente devoluti a sostegno della campagna “Una coperta per i bambini di Aleppo”, terra purtroppo martoriata dalla guerra. Vi invito quindi ad effettuare in massa il download di questo pezzo.

Quello che sta accadendo in Siria non ha ragione di esistere, la follia dell’uomo non ha fine, quotidianamente vengono uccisi centinaia di bambini. Il ricavato delle vendite, verrà completamente devoluto a sostegno della campagna “Una coperta per i bambini di Aleppo” #AleppoDay.

Questa la descrizione del semplice videoclip diretto da Emiliano Vaccariello per MagariTOO, a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate le parole che compongono il brano.

Link sponsorizzati









E’ Natale ma non vale – Leonardo Decarli & Maryna – Testo

(Download)

[Autori: F.Castro-A.Nocera-C.Peduzzi]

[Decarli]

Corrono gli anni ed io corro di più

e poi poi come vivrò

dirò di si, dirò di no, chissà cosa io…

diverrò.

[Maryna]

Cambiano gli anni ed io cambio di più

e poi poi come farò.

[Decarli]

Fermarmi qui a parlarti di tutte le cose

che non so.

[Maryna]

Non so tornare in quel Natale che ho perso

iiiio.

[Decarli & Maryna]

Immaginarmi in un Natale diverso

non è mio.

[Decarli & Maryna]

E’ Natale ma non vale se non chiama nessuno

è Natale ma non vale per chi resta da solo

a sentire gli spari nascosto lontano

è Natale ma non vale senza neanche un regalo

è Natale ma non vale quando nevica nero

se mentre lo guardi si sporca il cielo.

[Maryna]

Sfumano gli anni ed io sfumo di più

e poi poi come saprò.

[Decarli]

Fermarmi qui a riempirmi di tutte le cose

che non ho.

[Maryna]

Non ho il coraggio di guardare chi soffre

iiio.

[Decarli & Maryna]

Non lo la forza di dar luce alla notte

neanchio.

[Decarli & Maryna]

E’ Natale ma non vale se non chiama nessuno

è Natale ma non vale per chi resta da solo

a sentire gli spari nascosto lontano

è Natale ma non vale senza neanche un regalo

è Natale ma non vale quando nevica nero

se mentre lo guardi si sporca il cielo.

[Decarli]

E mentre cresco mi accorgo

che non è più lo stesso

la realtà ha preso il posto

[Maryna]

Dei sogni e quei mondi inventati

ce li hanno rubati.

Le ombre si uniscono

le notti si spengono

ma se una luce c’è

[Decarli & Maryna]

Accendila con me

[Maryna]

Per ridare calore se colorano il cielo.

[Decarli & Maryna]

E’ Natale ma non vale se non chiama nessuno

è Natale ma non vale per chi resta da solo

a sentire gli spari nascosto lontano

è Natale ma non vale senza neanche un regalo

è Natale ma non vale quando nevica nero

se mentre lo guardi si sporca il cielo.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi