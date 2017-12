Cosmo: ascolta 2 nuove canzoni “Quando Ho Incontrato Te” e “Tu Non Sei Tu” (con testo)

Il prossimo 12 gennaio uscirà il nuovo album di Cosmo battezzato Cosmotronic e al suo interno ci saranno i due nuovi brani in oggetto, rilasciati a sorpresa meno di 24 ore fa.

Dopo “Sei La Mia Città” e il doppio singolo “Turbo/Attraverso lo specchio”, i sempre più numerosi supporters del cantautore piemontese Marco Jacopo Bianchi, meglio conosciuto come Cosmo, hanno 2 motivi per essere felici in quanto possono nuovamente ascoltare materiale inedito, racchiuso nella terza era discografica solista.





Si tratta di due canzoni totalmente differenti, che al momento è possibile ascoltare esclusivamente su Spotify.

Appena dopo l’immagine trovate i testi delle due tracks, ma sono presenti anche i link per accedere all’audio.

Cosmo – Tu Non Sei Tu testo

[Strumentale]

Io…

Non credo in Dio

Ma nell’odore degli animali

Credo in te

Nella corrente… alternata

Io…

Non sono io

È tutto inventato ma è un po’ complicato…

Da spiegare

Ti basti… saperlo

Che novità

Le foglie… cadono

Si seccano e noi

Ci pisciamo sopra

Ma nemmeno tu

Figuriamoci tu

Tu non sei tu

[Strumentale]

Tu non sei tu

Cosmo – Quando Ho Incontrato Te testo

D’improvviso apro gli occhi e mi sveglio e non so bene perché

Ho dormito poco più di tre ore e adesso eccomi qui

Potrei alzarmi e trascinarmi in cucina, chissà in frigo che c’è

Potrei prendere coraggio e svegliarti, chiacchierare con te

Con te, di che? Ma no

Meglio se continui a dormire non venire quaggiù

Il tuo sonno vale più di un respiro, tiene in vita anche me

Anche me anche se lo so, passerà

Come passa un sabato

Mi addormenterò

Senza più… paura ma adesso.

Guardo dentro di me o forse no

Quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po’

Non so più come sto, chi vincerà

Né come stavo quando mamma ha lasciato papà

Ciò che è sepolto in me ritorna su

Speriamo spunti fuori qualche bel ricordo

Quando ho incontrato te, e chi lo sa

Manco ricordo quand’è che mi hai dato il numero.

Sento un rumore, cos’è?

È il camion della spazzatura

E l’edicola di sotto che apre

E qualcuno che va già a lavorare

E la grande macchina che riparte come in ogni città

Per produrre per il bene di chi, tra poco tocca a me

Ed io che faccio? Non sono pronto.

Ho chiuso gli occhi proprio come te

Ho anche imitato il tuo respiro

Forse rimpiango ciò che non ho più

O l’uomo che non sono mai stato

Passerà

Come passa un sabato

Mi addormenterò

Senza più… paura di niente.

Guardo dentro di me o forse no

Quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po’

Non so più come sto, chi vincerà

Né come stavo quando mamma ha lasciato papà

Ciò che è sepolto in me ritorna su

Speriamo spunti fuori qualche bel ricordo

Quando ho incontrato te, e chi lo sa

Manco ricordo quand’è che mi hai dato il numero.

D’improvviso chiudo gli occhi ed è l’alba ma va bene così

Anche se tra poco devo svegliarmi mi addormento e.













