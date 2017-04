Coez: guarda il video del doppio nuovo singolo Taciturnal ft. Gemello e Occhiali Scuri feat. Gemitaiz + testi

Il prossimo 5 maggio vedrà la luce il quarto album in studio del cantautore e rapper campano Coez battezzato Faccio Un Casino, atteso disco già in pre-order nel classico CD, in vinile ed in download digitale su iTunes.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Silvano Albanese, aka Coez, Sine e Niccolò Contessa, leader e autore principale de I Cani, racchiuderà dodici nuove canzoni, tra le quali spicca il primo fortunato singolo estratto omonimo (qui il video ufficiale), pubblicato il 10 marzo 2017.

In data 18 aprile 2017, l’artista ha reso disponibile il video che accompagna due singoli promozionali ovvero Taciturnal feat. Gemello e Occhiali Scuri feat. Gemitaiz, due track scritte dagli interpreti e rispettivamente prodotte da Hostin Dowgz & Stabber.

Siete curiosi di ascoltare i due inediti e vedere il videoclip che li unisce? Per accedere al filmato diretto e montato da Younuts (Produzione esecutiva di Coez) cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che li compongono.

Coez – Taciturnal testo (Download)

[Testo di Coez & Gemello – Produzione di Hostin Dowgz – Registrato allo Studio Nero (Roma)]

[Verso 1: Gemello]

Non siamo niente in un batter d’occhio

Mi metto in follow, solo lei ha quel che voglio e tu

Sta volta potrai… soffrire meno, infrangere un vetro

Rompere il suono, levarti di torno in un batti-baleno

Nah, da questa gente non importa nulla

Mi piaci perché sei taciturnal

I monumenti qui si sciolgono

Le luci della notte ci travolgono, ma giusto un po’.

[Ritornello: Coez]

Prima che faccia luce noi dove andremo?

Come si muove a scatti questa città

Io per te brucio i semafori

Stringo le mani ai tuoi diavoli

Prima che faccia luce noi dove andremo?

Come si muove a scatti questa città

Io per te brucio i semafori

Le luci della notte ci travolgono, ma giusto un po’.

[Verso 2: Coez]

Stron*a, mi mandi in orbita

La carne è debole, la mia sì, la tua morbida

La gente sgomita per non restare sola mai

Schiaccio il mio tempo fra l’asfalto ed una suola Nike

Il traffico mormora, polvere dentro i locali, cieli di porpora

Giorni leggeri prendono il volo suoli di tortora

Squali nell’acqua torbida a volte ritornano

Le luci della notte ci travolgono, ma giusto un po’.

[Ritornello: Coez]

Prima che faccia luce noi dove andremo?

Come si muove a scatti questa città

Io per te brucio i semafori

Stringo le mani ai tuoi diavoli

Prima che faccia luce noi dove andremo?

Come si muove a scatti questa città

Io per te brucio i semafori

Le luci della notte ci travolgono, ma giusto un po’.

[Conclusione: Coez]

Eh eh

Eh eh

Ci travolgono ma giusto un po’

Eh eh

Eh eh

Ci travolgono ma giusto un po’.

Coez – Occhiali Scuri testo (Download – Audio integrale)

[Testo di Coez & Gemitaiz – Produzione di Stabber – Registrato all’Undamento Studio (Milano) e Bunkerino (Roma)]

[Ritornello: Coez] (questa parte non è presente nel video)

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai stanotte, stanotte, stanotte

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai stanotte, stanotte, stanotte.

[Verso 1: Coez] (questa parte non è presente nel video)

La mia macchina ondeggia

E guardo il sole che albeggia

Dovrei tornare verso casa mia

Non ho una casa mia

Ti cerco dentro i letti di altre donne

Chiaro che non ti trovo

Che se stanotte avessi dentro il letto me

Avresti un altro uomo.

[Ritornello: Coez] (questa parte non è presente nel video)

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai stanotte, stanotte, stanotte

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai…

[Verso 2: Gemitaiz]

Uh, salgo in macchina che partiamo a razzo

Alla guida c’è un pazzo

Con la testa sul clacson

Run The Jewels

In un parcheggio per il rendez-vous e

Fermo qua ne giro altre due

(Sono fermo qua ne giro altre due)

Yeah, mixo gli alcolici come le marche

Belvedere sopra i baffi delle scarpe

Creste e bandiere sulle giacche

Firestarter, dai le carte

Diamo sfogo all’alter ego

Tyler Durden.

[Ponte: Gemitaiz]

Gli occhi mezzi chiusi dietro i RayBan

Fumo bei blunt, solo piante seitan

I piedi sul cruscotto fino all’alba

Dal finestrino il sole che mi guarda.

[Ritornello: Coez]

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai stanotte, stanotte, stanotte

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai…

[Verso 3: Coez]

In bocca ho il vernissage

Te porto un ber disag-io

Occhiali scuri in garage

Fra due culi Minaj

Dopo tre cocktail divento drama setter

A volte vado a letto prima delle sette

Sto sincronizzato con il mio iPhone

Nooo, 4% poi morirò

Parto dal centro ce la farò anche sta volta

Lascio per certo un’eredità a chi m’ascolta

Vai piano non fare il botto

Quando ritorni alle 8

Forse hai bevuto un po’ troppo

Ed è già domani

Attento al posto di blocco

Magari accosta ma occhio

Ricorda non scordare mai gli occhiali.

[Ritornello: Coez]

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai stanotte, stanotte, stanotte

Non ti scordare mai gli occhiali scuri se

Non sai dove dormirai, dormirai, dormirai, dormirai, dormirai, dormirai, dormirai, dormirai, dormirai, dormirai.

















