Coez: guarda il video di Parquet + testo

Il cantautore e rapper italiano Silvano Albanese, aka Coez, ha rilasciato il filmato che accompagna la quinta track in scaletta nel quarto album in studio “Faccio Un Casino“, pubblicato lo scorso 5 maggio ed entrato direttamente al terzo posto della classifica dei dischi più venduti nella penisola.

Si tratta di una canzone forse poco radio friendly, ma comunque a mio parere molto interessante. Con queste parole l’artista campano ha descritto il brano:

In quel periodo con Sine e Gemello stavamo facendo un pezzo insieme per l’album di Gemello e nel frattempo Sine ci faceva sentire altri beat. Quando sentii il sound della strumentale di “Parquet” rimasi fulminato, era un sound nuovo, di matrice hip hop ma non modaiolo e la prima cosa che pensai fu: voglio scriverci un pezzo “sexy” ma ironico. Tornai a casa e scrissi tutto in un paio di giorni.

L’inedito è stato scritto dall’interprete e prodotto da Sine, mentre il video ufficiale, un cortometraggio di quasi 5 minuti, è stato diretto da YouNuts + Slevin.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo di questo pezzo.

Prima volevo annunciare ai fans che questo venerdì, Coez suonerà all’ex Dogana di Roma in occasione del Viteculture Festival. L’evento è interamente soldout. Sono inoltre previste altre due date estive: il 14 luglio a Collegno (Parco Certosa Reale) e il 26 agosto a Sesto San Giovanni (Carroponte). I tagliandi d’ingresso sono ancora reperibili su TicketOne.

Parquet testo – Coez (Download)

Link sponsorizzati









Stanotte piove, sì, ma mica fuori alle serrande

Non è che mi ripara se sto in mezzo alle tue gambe

Vorrei farci grosso slalom gigante

Prenderti per il collo piano, eccitante

E vorrei solo dedicarti dei versi un po’ porno

Come quel gruppo di geni durati un giorno

I tuoi cantanti preferiti non hanno i miei testi

In stanza due giorni che non ti vesti

Quel tanga è così bello

Ti calza a pennello

Ti dipingerei in un quadro se fossi Gemello

Non sono il tipo da regalarti un anello

Ma posso trattarti come un gioiello.

Niente mi fa di più

Che stare dentro te

Ti eri portata i cliché

Sono lì sul parquet uh yeah

Niente mi fa di più

Che stare dentro te

Ci siamo solo io e te

Di sbagliato che c’è? Babe.

Ci siamo solo io e te

Ci siamo solo io e te

Ci siamo solo io e te

Io e te.

Balli da sola dentro un cerchio di fumo

Tu che stai bene da sola

Io che non cerco nessuno per me

Fra le lenzuola marchiate dei tuoi profumi

Hai lasciato andare in frantumi tutti quanti i cli-ché

Amore Liv Tyler

La linea scura dell’eyeliner

Fot*e il cervello tipo Alzheimer

Dammi la mano mentre guardiamo lo skyline

Crollare piano e siamo tutto ciò che abbiamo perché.

Niente mi fa di più

Che stare dentro te

Ti eri portata i cliché

Sono lì sul parquet uh yeah

Niente mi fa di più

Che stare dentro te

Ci siamo solo io e te

Di sbagliato che c’è? Babe.

Ci siamo solo io e te

Ci siamo solo io e te

Ci siamo solo io e te

Io e te.

Chiudi la porta col resto del mondo fuori

Con te sto bene anche quando rompi i cogli*ni

Se non me ne esco bene

Tu mi perdoni quando divento molesto e greve

Parto domani ma torno presto babe

Esci dalle coperte bubu settete bu

Mica mi serve che t’acchitti da soubrette tivù

A me mi serve che mi sveglio, accanto a me ci sei tu

Quando ti vedo andare via è un deja vù.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi