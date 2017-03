Ciuffi Rossi: ascolta il nuovo singolo “Come noi due” + testo

Le star del web, Alessio e Marco Bianchi, artisticamente conosciuti come Ciuffi Rossi, sono tornati con il nuovo singolo che si intitola Come noi due, nei digital store, in streaming ed in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 24 marzo 2017.

I due fratelli gemelli, che si sono fatti un nome grazie a Youtube e Facebook, dove vantano oltre 2 milioni di fans, tra Italia, Brasile, Francia, Stati Uniti, Polonia, Filippine e Tailandia, hanno firmato un contratto con Universal e sono pronti a rilasciare il debut album, nel quale dovrebbe essere incluso il singolo d’esordio Biancastella, L’Amore Non Ha Limite ed il brano in oggetto.

La nuova canzone Come noi due, è stata firmata dagli interpreti: si tratta di un’intensa ed emozionante ballad, che mette ancora una volta in risalto l’armonizzazione delle voci di questi due talentuosi ragazzi, caratteristica che rende unico il duo, nel panorama delle novità nate dal web.

In attesa del video ufficiale, previa iscrizione gratuita su Spotify, è possibile ascoltare l’audio integrale del brano.

Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Come Noi Due – Ciuffi Rossi – Testo (Download)

Perduto in questa stanza che

non ho riordinato mai

Nel silenzio penso a te

sento che non sarai più da sola

da sola.

Desideri e viaggi che

senza te non affronterei.

Soli nel deserto

come in mare aperto

Ho capito perché starei ore a guardarti, baciarti

forse contarti i capelli

legati come noi due

Soli nel deserto

come in mare aperto

Mille giorni con te sono un nodo che stringe

la gola e che fa urlare di gioia

Ora solo noi

Ora e sempre solo noi.

Non è un sogno ma realtà

chi l’avrebbe detto mai

Troppo tempo senza te

spero che non esploda il mio cuore

il mio cuore.

Soli nel deserto

come in mare aperto

Ho capito perché starei ore a guardarti, baciarti

forse contarti i capelli

legati come noi due

Soli nel deserto

come in mare aperto

Mille giorni con te sono un nodo che stringe

la gola e che fa urlare di gioia.

Ora solo noi

Ora e sempre solo noi.

Ora solo noi

Ora sempre e solo noi

Ora solo noi

Ora e sempre solo noi

Ora solo noi

Ora sempre e solo noi.

Soli nel deserto

come in mare aperto

Mille giorni con te sono un nodo che stringe

la gola e che fa urlare di gioia.

Ora solo noi

Ora sempre e solo noi

Ora solo noi

Ora e sempre solo noi

Ora solo noi

Ora e sempre solo noi.

















