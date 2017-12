Charlie Charles & Izi nel nuovo singolo “RAP”: guarda il video e leggi il testo del brano, disponibile anche in vinile

Dopo aver prodotto pezzi per importanti rapper, lo scorso marzo Charlie Charles pubblicò Bimbi, suo singolo d’esordio.

Il 30 novembre 2017 è stato rilasciato il nuovo brano battezzato RAP, che dal 22 dicembre sarà disponibile anche in vinile (45 Giri colorato blu in edizione autografata, limitata e numerata).

Nel suo secondo singolo, il produttore di Settimo Milanese collabora con IZI sulle note di questo pezzo, caratterizzato da sonorità boom bap degli anni ’90 e quindi lontano dalle sonorità trap a cui aveva abituato i sempre più numerosi supporters. Ci pensa poi IZI a incastrare le rime con un flow perfettamente aderente al beat.

RAP è accompagnato dal video ufficiale diretto da Orazio Guarino, che in breve tempo è balzato nelle tendenze di YouTube.

Nel filmato vediamo il genovese IZI settare prima un PC per poi rappare tra i tendoni di un circo. Solo nel finale avremo modo di vedere Charlie Charles, che arriva sul posto a bordo di una lussuosa automobile con tanto di autista, sulla quale salirà il rapper a cui Charlie consegna un mini Izi in versione giocattolo.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Rap testo – Charlie Charles ft. IZI (Download – Vinile)

Alza un po’ la voce

La voce, la voce, la voce

La voce, la voce

La la la

Sono fuso per la yeah, yeah

Sono fuso nella yeah, yeah

Sono fuso nella yeah, yeah

Sono… sono…

Sono fuso nella testa e sono genovese

Sì, sotto inchiesta per il mio paese

In esilio da C.O. come Compton

Dieci sbirri addosso, mamma guarda come brontolo

Croce d’oro, croce d’odio come con la Chiesa

Mi fai storie per due canne, mi spacchi la schiena

Fra’ mia madre è da trent’anni che non si è arresa

Sì tua madre è da trent’anni che ti fa la spesa

Cogo è mia, mica tua, quindi prego, ciao

Siete mafia, io sto in Cina ma voi siete Mao

Con la kefiah sopra il viso riuscirò a bloccarti

Bevi kefir dal mio idrante, ti piace sporcarti

A C.O. grido Barça come non andassi

Come la palla in palestra quando la rimbalzi

Sei il bastone fra le ruote fra’ per tutti quanti

Tu sei un povero co*lione da pigliare a schiaffi

Yeh, yeh, yeh tutti quanti

Yeh, yeh, yeh, yeh tutti quanti

Yeh, yeh, yeh tutti quanti

Yeh, yeh, yeh

La frase che dico più spesso è: “Frate’ vai tra’, me la cavo”

Fase del tipo un dissenso

Vale ma non me lo cago

Casa, che figo il progetto, scade e rimane lo scavo

Ma permessi d’oro sento label mi pare uno sparo

Cade il Mikado di mano

Chiare le biare da bravo spade chica uei di Mario

Pace milagro silamo

Cane mi lavo ma abbaio

Frate’ ti pago, sicario

Grate, piazzaro, riparo

Rate mi spiace, rincaro

“Pare” di Rave rimane il pezzo migliore

Mi sa mi sa lei ti pare normale

Greggio grigio le città

Ci vuole colore compare

In strade rumori del bar

Il Roor, il roor attira le piante da medicina

Wild Bandana presente

Bella vita da mo’

Tu resti a saca per sempre

Io messo in strada pardon

Io messo in strada, Garçon

Nous sommes rap sommo

Drop bombs, io sono Rolls Royce, appost

C O G O fam, fam fam, fam, fam

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

















