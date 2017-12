CaneSecco: guarda il video del nuovo singolo “Vasco Rossi” + testo

Si intitola Vasco Rossi il nuovo singolo del rapper capitolino Canesecco, disponibile dal 15 dicembre 2017 via Xtreme Records.

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete e prodotta da TempoXso ed è un chiaro omaggio al rocker di Zocca, come del resto il ritornello che riprende due dei più noti brani di Blasco: Vita Spericolata e “C’è chi dice No”.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Matteo Bruno, in arte CaneSecco, ha quindi scelto uno dei cantanti italiani più famosi e amati, come fonte di ispirazione per il suo nuovo singolo, accompagnato dal video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Canesecco – Vasco Rossi testo (Download)

È una vita che sorrido in faccia alle tragedie

Non mi tocca più per niente quello che scrivete

Mi volete triggerare dalle scuole medie

Non ho dato retta ai miei, mo do retta a te?

E sono libero di fare quello che mi pare

Non mi puoi capire se sei stanco di sognare

Sei invidioso di me perché sono popolare

Te la vivi male prova a dare retta a me (yeah, yeah)

Mamacita la tua vita quanto mi va stretta

Come la tua maglietta

Di Supreme Barletta

E a provare queste rime manco mi ci impegno

Non mi frega più una sega come Guè Pequeno

Senza radio e senza tv (wooh)

Senza censure e senza taboo (ooh)

Me vorreste ancora senza tattoo e senza autotune

Senza niente proprio come sei rimasto tu

Link sponsorizzati









È una vita veramente complicata bro

Che più spericolata non si può

Rifiutando le proposte milionarie perché ai compromessi c’è chi dice no (come Vasco Rossi)

C’è chi dice no

C’è chi dice no (Vasco Rossi)

C’è chi dice no

C’è chi dice no, come Vasco Rossi

È una vita veramente complicata bro

Che più spericolata non si può (Vasco Rossi)

Rifiutando le proposte milionarie perché ai compromessi c’è chi dice no (come Vasco Rossi)

Bevo solo Coca Cola

In TV con gli occhi viola

Non andavo bene a scuola come Vasco Rossi

Come Vasco Rossi, Vasco Rossi

Di rapper come me, non ne vedo molti qui

Qui hanno tutti un capo che gli da degli ordini

Io volo più libero delle rondini

E non mi ferma più nessuno tanto meno te

A parole tutti quanti che si fanno i viaggi

Poi non fanno niente, come Virginia Raggi

Forse faccio bene a ridere di te se dici non sei nero sei bianco e manco sei Eminem

Faccio musica immortale come Albachiara

Vado al massimo, è una splendida giornata

Se la musica di oggi vi sa un po’ di nulla

Sono il vostro salvatore: Aranzulla

Sono un influencer, anticipo tendenze

Uso titoli clickbait e product placement

Dicono che sembro il vostro caro Dexter

Sto giocando a FIFA 20 contro CiccioGamer

È una vita veramente complicata bro

Che più spericolata non si può

Rifiutando le proposte milionarie perchè ai compromessi c’è chi dice no (come Vasco Rossi)

C’è chi dice no

C’è chi dice no (Vasco Rossi)

C’è chi dice no

C’è chi dice no, come Vasco Rossi

È una vita veramente complicata bro

Che più spericolata non si può (Vasco Rossi)

Rifiutando le proposte milionarie perchè ai compromessi c’è chi dice no (come Vasco Rossi)

Bevo solo Coca Cola

In TV con gli occhi viola

Non andavo bene a scuola come Vasco Rossi

Come Vasco Rossi, Vasco Rossi

Troppo cash, troppe donne si snelliscono

Troppo flow, troppe rime non capiscono

Troppo fresh, troppo stile si stupiscono

Ma questa roba piace a tutti e non si sa il perché (yeah, yeah, yeah, yeaah)

Questa roba piace a tutti e non si sa il perché (yeah, yeah, yeah, yeaah)

Questa roba piace a tutti come Vasco Rossi

È una vita veramente complicata bro

Che più spericolata non si può (Vasco Rossi)

Rifiutando le proposte milionarie perchè ai compromessi c’è chi dice no (come Vasco Rossi)

Bevo solo Coca Cola

In TV con gli occhi viola

Non andavo bene a scuola come Vasco Rossi

Come Vasco Rossi, Vasco Rossi

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi