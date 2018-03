Blonde Brothers – Maggie: video ufficiale e testo del nuovo singolo

I fratelli veneti Luca e Francesco Bau, in arte Blonde Brothers, sono tornati con il nuovo singolo Maggie, un brano questa volta in italiano, disponibile nei digital store e in streaming dal 30 marzo 2018.

In radio dallo stesso giorno, il brano anticipa il nuovo album arrangiato dal produttore Enrico Kikko Palmosi. Il disco non ha ancora una data d’uscita.

La protagonista è una ragazza di nome Maggie, schiava della strada e dei suoi protettori, che nonostante la giovane età, la costringono a una vita senza libertà.

Ideato dai due cantanti, il video ufficiale è stato diretto da Attilio Caldognetto e fedelmente al testo, vede protagonista la bellissima Paola di Benedetto (recentemente vista in Tv come protagonista all’Isola dei Famosi) nei panni della sfortunata Maggie. Ma come racconta il brano, a un certo punto arriva nel momento in cui l’Uomo di cui si è innamorata (interpretato dall’attore trevigiano Jgor Barbazza) arriva e la porta via da quella terribile situazione. Inizia così il suo riscatto.

“il passato muore dove nasce un vero amore” recitano le ultime parole della canzone, che racchiudono il vero significato della stessa.

Testo Maggie (Download – Audio)

Maggie butta quel suo peluche

ora è grande non serve più

nel suo letto l’affetto è schiavitù.

Un incrocio, un semaforo

sulla strada un vieni e vai

e poi buttarsi via in un autostop.





Qualcuno arriverà

un’altra volta soffrirà.

Un gioco d‘amore sei

un’ora di sesso crei

qualcuno arriverà

e un’altra volta soffrirai.

E’ un lavoro la sua città

prigioniera di una realtà,

tacchi e asfalto le sue vanità

fare sesso non è un tabù

ma Maggie è lì, non sorride più

casa dolce casa dove sei

Qualcuno arriverà

e un’altra volta soffrirà.

Un gioco d‘amore sei

un’ora di sesso crei

qualcuno arriverà

e un’altra volta soffrirai.

Arriva lui ed è già un eroe

col sorriso e una giacca blu

ha un dopobarba che non scorda più.

Senza dubbio lei se ne va

tra le braccia di chi già sa

che tutta la sua storia accetterà

per sempre non si sa

ma con lui ci proverà.

Un gioco d‘amore sei

un’ora di sesso crei

per sempre non si sa

ma con lui ci proverai.

La cornice nuova attorno a te

è una foto in due

rinnovando la tua identità

lui ti accetterà…

Una coppia cammina e lui

stringe forte la mano a lei

e la strada è già una polaroid

in quei passi una musica

è quel battito in sincronia

di chi salva e non se ne va via

il passato muore

dove nasce un vero amore.