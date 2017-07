Ascolta Barceloneta, il nuovo singolo di Carl Brave x Franco126 feat. Coez + testo

Carl Brave x Franco126 sono rispettivamente Carlo Luigi Coraggio e Franco Bertolini, emergente duo romano che, dopo essersi fatto conoscere tramite Youtube, sul quale postava videoclip che ottennero un ottimo riscontro, ha deciso di pubblicare via Bomba Dischi (stessa label che lanciò Calcutta) il debut album battezzato Polaroid (reperibile su Amazon nel formato CD e in download digitale), interessante progetto uscito il 16 giugno 2017, composto da dieci belle canzoni (ascoltatele su Spotify), tra le quali il singolo in oggetto.

Barceloneta, il cui titolo è ispirato alla famosa spiaggia di Barcellona, è stato inciso con la collaborazione di Coez ed è un brano particolare, difficile da etichettare. Potremmo catalogarlo come un mix tra rap, indie e soul, ad ogni modo il risultato finale è a mio parere niente male.

In rotazione radiofonica nazionale dal 28 luglio, la canzone nasce dall’incontro con il cantautore e rapper campano Silvano Albanese, aka Coez, che ha raccontato com’è nato il tutto:

Mi trovavo al Primavera Sound a Barcellona e becco Carletto e Franchino sotto il palco di King Krule. Non ci eravamo messi d’accordo ne dati una punta, eravamo su due diversi voli, poi ci siamo persi nella folla del festival, ma al ritorno abbiamo deciso di fare una canzone a tema.

Storie d’amore e vita che si rincorrono attraverso le spiagge, le strade e le notti della città catalana, raccontati nella maniera unica dai tre rapper più trasversalmente pop della scena nazionale. E’ questa Barceloneta.

Per ascoltarla cliccate sulla cover in basso mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Barceloneta testo – Carl Brave x Franco126 feat. Coez (Download)

Link sponsorizzati









[Coez]

Inseguo il suo sorriso, piccante sorriso (sorriso)

Le volte che ci ho pianto più di quelle che ci ho riso

Le volte che ci ho caldo e sogno un’isola distante (eh)

Un nome tipo El Paso, grido a caso Adelante (eh)

Abbraccio mio fratello, è preso troppo bello

In cerca di felicità come fosse un granello

Di sabbia e sto bordello

Di sabbia e sto bordello oh oh oh

Se poi dal Maghreb, chiaro che te dà ‘na crepa

Stessa moneta, biglietto Barceloneta

Prendine metà

Se no finisci su un altro pianeta

Lei sulla Rambla balla, mi passa avanti e non guarda

La stella com’è.

[Carl Brave]

E io ti parlo, ma hai le orecchie tappate come in volo sopra un jumbo

E pure questa notte il sonno è arrivato in ritardo oh oh oh

E so che sei un altro sbaglio

E io ti parlo, ma hai le orecchie tappate come in volo sopra un jumbo

E pure questa notte il sonno è arrivato in ritardo, oh oh oh

E so che sei un altro sbaglio.

[Carl Brave]

Se te ne andassi capirei

Un solo andata Ryanair

I tetti mi sembrano nei

È morta pure Moira Orfei

Vongole e bottarga andiamo senza targa eh

Il posto di blocco

Fe’ fai retromarcia eh eh eh

Lei ci ha le sopracciglia ad ali di gabbiano

E piano planano sul mio cavallo, galoppiamo

Fuori fanno i botti pare stamo a Napule (eh)

Famo il fuoco eh eh

Squilla il cellulare, lascialo squillare

Non so’ marinaio e mi parte la nave

Tengo il palletto d’oro a tedesca

Un’altra grezza sulla Rambla con una tedesca

Barceloneta che famo emigratis

Italianos? Zompiamo la fila dei taxi

Dove andamos?

In strada in ciabatte viados

Pellaria che fumano charas

Barcellona TV Sergio Ramos

Ci becchiamo poi cambiamo strada.

[Carl Brave]

E io ti parlo, ma hai le orecchie tappate come in volo sopra un jumbo

E pure questa notte il sonno è arrivato in ritardo oh oh oh

E so che sei un altro sbaglio

E io ti parlo, ma hai le orecchie tappate come in volo sopra un jumbo

E pure questa notte il sonno è arrivato in ritardo, oh oh oh

E so che sei un altro sbaglio.

[Franco126]

Noi spiaggiati a Bogatell

Ándale, ándale (eh)

Parla a gesti a una français

Adios, adieu

Lei vuole sempre avere l’ultima parola eh

Ci perdiamo dentro labirinti di lenzuola

Noi persi per Barça hey

Bevo un sorso a canna hey

Apri un rubinetto di acqua fredda ed esce calda (oh)

Scoordinati che sbagliamo i passi della salsa (salsa-se)

Desaparecida tra la folla sulla Rambla hey

Vamonos

La siesta a Barceloneta poi famo il panico (oh-oh)

Un maricon che balla il flamenco su un tavolo (oh)

Pesche dentro la sangria

E accendo la mia sigaretta con la tua.

[Coez]

Anche se… siamo su

Due diversi voli c’è lo stesso sole, si

Anche se

Siamo ad alta quota sento il profumo del mare da qui

Da qui

Da qui

Da qui.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi