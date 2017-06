BABY K: ascolta il nuovo singolo dell’estate “Voglio ballare con te” feat. Andrés Dvicio (+ testo)

Dopo il tormentone dei record dell’estate 2015 “Roma-Bangkok” (8 dischi di platino e oltre 180 milioni di visualizzazioni del videoclip), la rapper e cantante Baby K ci riprova con un’altra potenziale hit battezzata Voglio ballare con te, in rotazione radiofonica nazionale, in streaming e nei digital store dal 2 giugno 2017.

Davvero niente male la nuova canzone di Claudia Nahum, meglio conosciuta come Baby K, impreziosita dalla collaborazione del cantautore spagnolo, idolo delle teenagers, Andrés Ceballos Sanchez, frontman dei Dvicio, pop-rock band iberica. Per l’occasione, Andrés canta in italiano, con un pizzico di spagnolo.





La cantante ci presenta questa nuova potenziale soundtrack della calda stagione, caratterizzata da un coinvolgente ritmo ed un sound dal sapore latino, che tanto di moda sta andando ultimamente. Claudia ha dato vita a quest’inedita quanto irresistibile collaborazione, che ben intreccia le voci e lo stile dei due artisti.

Se poi aggiungiamo che la track è stata prodotta da due dei nomi più blasonati del momento, Takagi & Ketra, già producers di Roma-Bangkok (che di recente è stata rilasciata per il mercato estero nella versione ft. Lali Esposito), possiamo dire che le probabilità che il singolo possa fare bene sono decisamente alte.

Liricamente parlando, le strofe raccontano la voglia di staccare da tutto il mondo, di divertirsi e vivere una estate al massimo, giorno dopo giorno.

In attesa del video ufficiale, che immagino, non vedete l’ora di potervi gustare, previa iscrizione gratuita su Spotify, è possibile ascoltare l’audio integrale di questo pezzo.

Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Baby K – Voglio ballare con Te testo (download)

[Andrés Dvicio]

eh no

déjame bailar contigo

[Baby K]

Yeah! Baby K!

Faccio un tuffo sotto il sole

fa gia un caldo che si muore

questa estate non si dorme

me la bevo come un cocktail

questo ritmo che mi muove

i problemi sono altrove

le cuffie sulla testa

viaggio sotto l’ombrellone

prendiamoci le stelle

che il resto non ci serve

uscire fare le 7.

[Andrés Dvicio]

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te

soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole.

[Baby K]

Spengo tutto per due ore

che mi scordo anche il mio nome

bevo birra col limone

senza ghiaccio per favore

andiamo non so dove

diplomiamoci in hangover

scuotiamoci la pelle poi cambiamoci colore

prendiamoci le stelle

che il resto non ci serve

almeno fino a settembre.

[Andrés Dvicio]

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te

soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole.

[Baby K]

Le giornate così lunghe

notti sempre troppo corte

che ti svegli sulla spiaggia

col rumore delle onde

e mentre la notte finisce “dimmi che male c’è”

se mentre ballo con lui io penso ancora a te

[Andrés Dvicio]

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

Heeh

voglio ballare con te, soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole

voglio ballare con te, soltanto con te

yo solo quiero bailar contigo amor

[Baby K]

Voglio ballare con te

[Andrés Dvicio]

Esta noche va [?]

[Baby K]

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

[Andrés Dvicio]

Ohh no no

[Baby K]

Yrah! Baby K!

















