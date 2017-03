Arisa e il nuovo singolo “Ho perso il mio amore” per la colonna sonora del film “La verità, vi spiego, sull’amore”: audio, video e testo

E’ da oggi in radio e su iTunes il nuovo singolo di Arisa battezzato Ho perso il mio amore, una bella canzone incisa per la colonna sonora del film La verità, vi spiego, sull’amore, al cinema dal prossimo 30 marzo.

Ispirata al libro omonimo e al blog di successo TiAsmo, la pellicola diretta da Max Croci e vede protagonisti Ambra Angiolini (Dora), Carolina Crescentini (Sara), Edoardo Pesce (Simone), Massimo Poggio (Davide), Giuliana De Sio, Pia Engleberth e Maurizio di Carmine. “La verità, vi spiego, sull’amore” e una commedia divertente ed emozionante sulle infinite sfumature di questo sentimento.





Dopo questa breve premessa, passiamo alla nuova canzone della cantautrice ligure, tratta dalla colonna sonora del film, disponibile anche in vinile 45 giri autografato su Musicfirst.

Si tratta di un brano struggente e nostalgico, dalle atmosfere retrò, che la voce intensa ed emozionante di Arisa valorizza, regalandone un’interpretazione raffinata e sincera, di forte impatto emotivo.

Ho perso il mio amore è stato scritto da Cheope, Federica Abbate e Giuseppe Anastasi (storico autore della cantante), mentre Fabio Gargiulo l’ha prodotto e arrangiato. Anche Davide Rossi (già al lavoro con i Coldplay, tra gli altri) ha preso parte alla realizzazione del singolo, incidendo gli archi.

A questo punto non vi resta che ascoltare la canzone su Spotify, cliccando sulla cover in basso. Nel canale Youtube di NOTORIOUS Pictures, è possibile vedere una sorta di trailer della pellicola, sulle note di questo pezzo.

A seguire trovate le parole che lo compongono.

Ho perso il mio amore – Arisa – Testo (Download)

Fate girare la voce

Scrivete sui muri

Mettete cartelli per strada

E se non basta la terra

Allora andate fino alla luna

Fate un annuncio per radio

Cercate su Google

Accendete cento fuochi nel buio perché ho perso il mio amore

Il mio amore per te.

Tra le pieghe di un giorno qualunque

Forse a forza di dire comunque.

Quando la notte è più lunga di qualsiasi giorno

Quando la fine del mondo sai già come va

Quando anche il 15 agosto è arrivato l’inverno

E anche il cuore si arrende

E non crede al ritorno

Perché ho perso il mio amore per te.

Cercate tutta la notte fino alla mattina

Non lasciatelo andare via

Prima che la sua luce si spenga e perda la sua magia

Chiedete a tutti passanti e ai venditori ambulanti

Agli artisti, hai poeti e anche ai pazzi

Se hanno visto il mio amore

Il mio amore per te…

Quando la notte è più lunga di qualsiasi giorno

E in un secondo finisce anche l’eternità

Quando anche il 15 agosto è arrivato l’inverno

E anche il cuore si arrende

E non crede al ritorno

Perché ho perso il mio amore per te.

Tra i graffiti per strada

Le pareti di casa dietro gli angoli

Non basteranno i secoli

Per ritrovarti qui.

Tra le pieghe di un giorno qualunque

Perché in fondo io ci credo comunque.

Quando la notte è più lunga di qualsiasi giorno

Quando la fine del mondo sai già come va

Quando anche il 15 agosto è arrivato l’inverno

E anche il cuore si arrende

E non crede al ritorno

E anche il foglio si straccia

E cancella il disegno

Quando tutto è più niente

e ti svegli dal sonno…

Quando la notte è più lunga di qualsiasi giorno.

















