Antonio Gerardi – Fidati di me: video ufficiale e testo

Antonio Gerardi è un emergente cantautore pugliese classe 1984, che inizia a cantare all’età di 5 anni. Fin da piccolo, il suo idolo è Michael Jackson, mentre i generi musicali che ama maggiormente sono il Pop e il Soul.

A vent’anni inizia a lavorare con “Max Longhi” e “Giorgio Vanni”, due produttori che hanno collaborato con importanti artisti come Laura pausini, Eros ramazzotti, Gianluca Grignani e Francesco Baccini. Da questa collaborazione nacque Angel Glow, brano pubblicato in Giappone, nel quale duetta con Misa, artista nipponico.





Successivamente realizza vari jingles pubblicitari per Mediaset e suona nei vari locali di Milano cantando cover e brani inediti.

Nel 2006 prende parte ad un evento live come corista per la cantante “Giorgia” e due anni più tardi partecipa all’accademia di Sanremo Lab con il suo inedito e singolo “Vivo Ormai“. Nel 2010 vince “Younitelive”, concorso per artisti emergenti a Milano premiato dalla madrina “Cristina D’avena” e nel 2015 partecipa a Deutschland Sucht Den Superstar (versione tedesca di American Idol) ottenendo il terzo posto. In seguito incide la sua versione di Caruso di Lucio Dalla, che il primo giorno arriva al primo posto nella classifica Amazon.

Nel 2016 esce “Elevator”, brano inciso con Dj Antoine, uno dei piu’ grandi dj e producer internazionali. Nel frattempo inizia il suo tour in tutta la Germania, Austria e Svizzera e adesso è al lavoro sul primo disco di inediti, di cui il primo singolo estratto pubblicato il 30 settembre 2016 si intitola “Questo sono io“.

E’ ora il momento della nuova canzone in oggetto, rilasciata il 29 settembre 2017, un bel pezzo che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Come avrete ben capito, quest’artista non è molto conosciuto dalle nostre parti, ma ciò non toglie che abbia stoffa da vendere e l’interessante brano “Fidati di me” ne è la conferma.

Il video ufficiale è stato girato in Liguria, esattamente a Ceriale, piccolo comune della provincia di Savona.

Il filmato è disponibile nella pagina Facebook di Antonio Gerardi e per accedere cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Antonio Gerardi – Fidati di me testo (Download)

Non ho più voglia di scherzare

quel che è dentro lo capisco solamente io

non ti chiedo di accettare il male che non vuoi

solamente dammi il tempo di sorprenderti.

Finalmente ho fiato per soffiare via le nuvole

finalmente ho un cuore per fuggire dalle favole.

Fidati di me

ti porterò lontano

in un paese in cui

paura non avremo

e voleremo via

sfioreremo il cielo

e al di la del mare

sarà tutto vero.

E’ tempo di rimetterci in cammino

sarà dura ma c’è un premio pronto lì per noi

ci vuole coraggio a spezzare una grossa catena

se tu non ce l’hai lo farò io per te e per me.

Finalmente ho la follia per non pensare ai limiti

finalmente salterò nel vuoto tra i miei brividi.

Fidati di me

ti porterò lontano

in un paese in cui

paura non avremo

e voleremo via

sfioreremo il cielo

e al di la del mare

sarà tutto vero.

E ora che ci sei

avrò cura di te

in un mondo senza regole

e ora che ci sei

ti porto via con me

in un mondo senza… limite.

Fidati di me

sfioreremo il cielo

e al di la del mare

sarà tutto vero

sarà tutto vero

sarà tutto vero

tu fidati di me.

















