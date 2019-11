True Damage – Giants feat. Becky G, Thutmose, Keke Palmer, Soyeon & DUCKWRTH: video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato il 10 novembre 2019 via Riot Games, Giants è il singolo d’esordio dei True Damage feat. Becky G, Thutmose, Keke Palmer, Soyeonm DUCKWRTH e League of Legends.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video animato che accompagna questo bel pezzo di questo emergente gruppo hip-hop ideato dai creatori di League of Legends, con elementi di musica coreana e spagnola.

La coinvolgente canzone vede protagonista le voci di quattro personaggi del videogioco: Akali (Soyeon), Qiyana (Becky G), Ekko (Thutmose e DUCKWRTH) e Senna (Keke Palmer).

Giants testo e traduzione

[Intro: Soyeon]

원하는 게 얼굴에 보여

I’m trouble and you’re wa-wa-wa-wanting it

Yeah, yeah

[Verse 1: Thutmose]

Movin’ too fast, have ’em movin’ in slow-mo

I’m a god, better ask if you don’t know

Homie, better put your pride aside

I’m a Benz and you’re more like a Volvo

Your best stuff looks like my worst, synapses fire and burst

Got the whole crew with me, ’bout to deal damage

You know we ain’t average

I ain’t gonna say this again

But this is my time, better look in my eyes

I’m a genius in disguise, wear my heart on my sleeve

And you forced to oblige to a king in his prime

Everybody get in line, sit back, watch the stars align

I finesse like my life on the line

Was a diamond in the rough and now I shine

[Pre-Chorus: Becky G]

Ay, no one can stop us, they’ll try, but they won’t

Ay, nada nos puede parar, oh no

[Chorus: Keke Palmer]

We’re wide awake now, our eyes are wide open

We’re runnin’ this world, we’re keepin’ it turnin’

We’re livin’ like giants, yeah, giants

We’re bigger than giants, we’re giants, oh

[Post-Chorus: Soyeon]

Sleepin’ giants, sleepin’, sleepin’ giants (Yah)

[Verse 2: Becky G]

Shuttin’ it down, been underground

Now my people all up in this place

Spinnin’ this thing, gold on my ring, royalty up in my veins

I’m loco, think I’m so cold, I stay stuntin’, ain’t no goin’ back

Now they ask where QiQi’s at, I’m like you can’t hang with that

[Verse 2: Soyeon]

쏟아져 빛이 멀게 돼 눈이

멈추진 않아 once we go

날카로운 날로 뭐든 베어

빨리 달려 넌! 못.따.라. 와~

True Damage, we do it, True Damage 보여줄게 뭐든 쉽게

이기든지든, my crew make the beat drop

[Pre-Chorus: Becky G]

Ay, no one can stop us, they’ll try, but they won’t (They won’t)

Ay, nada nos puede parar, oh no

[Chorus: Keke Palmer & (Becky G)]

We’re wide awake now, our eyes are wide open

We’re runnin’ this world, we’re keepin’ it turnin’

We’re livin’ like giants (Yeah), yeah, giants

We’re bigger than giants (Yeah), we’re giants

You thought that we were weak, but we comin’ right back (Right back)

This time, you’re gonna see how we do it like that (Yeah)

We’re livin’ like giants, yeah, giants (Yeah)

We’re bigger than giants, we’re giants, oh

[Post-Chorus: Soyeon]

Sleepin’ giants, sleepin’, sleepin’ giants





[Verse 3: DUCKWRTH]

Mm, I keep on shattering time

I might just leave you behind

Homie, you stuck on rewind (Yeah, yeah, yuh)

You should quit sleepin’ on mines (Woo)

You got your back on recline

When I damage your delicate spine

Please don’t act all shy and surprised

They be like (Huh?), they be like

What you mean? (Uh) What is your winning scheme? (Woo)

I got a giant team (Guess what?), big as my self esteem

Run it back, run it back, runnin’ man (Run it)

They think they go hard, I’m like come again (Sheesh)

You run out of time when I’m bustin’ in, while you stumblin’

I got this blade in my hand for your punishment (Oh)

[Chorus: Keke Palmer]

We’re wide awake now, our eyes are wide open

We’re runnin’ this world, we’re keepin’ it turnin’

We’re livin’ like giants (Giants), yeah, giants (Woo)

We’re bigger than giants, yeah, giants

You thought that we were weak, but we comin’ right back

This time, you’re gonna see how we do it like that (Yeah)

We’re livin’ like giants (Giants), yeah, giants (Hey)

We’re bigger than giants, we’re giants, oh

[Post-Chorus]

Sleepin’ giants, sleepin’, sleepin’ giants





Sono troppo veloce, la vita sembra al rallentatore

sono un dio, chiedimelo se non lo sai

fra’, metti da parte l’orgoglio

sono una Benz e tu sei una Volvo

la tua roba migliore sembra il mio peggio

le sinapsi scattano e vanno a raffica

tutta la crew è con me

sti per fare danni

lo sai che non siamo nella media

non farmelo ripetere

ma questa volta guardami negli occhi

sono un genio in incognito

non nascondo i sentimenti

dovete trattarmi come un re all’apice

mettetevi in riga

guardate gli astri che si allineano

mi muovo come se rischiassi la vita

ero un diamante nascosto e ora brillo

Ay, nessuno ci può fermare, ci possono solo provare ma non lo faranno

ay, nessuno ci può fermare (oh no!)

Siamo svegli, abbiamo gli occhi aperti

Dominiamo il mondo, lo facciamo girare

Viviamo come giganti, sì, giganti

Siamo più grandi dei giganti, siamo giganti, oh

Giganti dormienti, dormienti, giganti dormienti

Vinco tutto, sono stato underground

Ora la mia gente è ovunque

spingo la mia roba, oro sul mio anello, sangue blu

sono pazzo, penso di essere così freddo, faccio i numeri, indietro non torno

ora chiedono dov’è QiQi, io dico che non ce la puoi fare

Ti accechiamo con la nostra luce

Non puoi fermarci quando partiamo

Sono affilato, taglio l’aria

sono veloce, non sei preparato

True Damage il nome, True Damag la realtà, non ce n’è per nessuno

Vinci o perdi, la mia crew droppa il beat





Sì, nessuno può fermarci, ci possono solo provare ma non lo faranno (Non lo faranno)

ay, nessuno ci può fermare (oh no!)

Siamo svegli, abbiamo gli occhi aperti

Dominiamo il mondo, lo facciamo girare

Viviamo come giganti, sì, giganti

Siamo più grandi dei giganti, siamo giganti, oh

Pensavi che fossimo deboli, ma eccoci qua

Questa volta, vedrai cosa sappiamo fare (Sì)

Viviamo come giganti, sì, giganti (Sì)

Siamo più grandi dei giganti, siamo giganti, oh

Giganti dormienti, dormienti, giganti dormienti

Mm, distruggo il tempo

Rimani pure indietro

Amico, sei sul rewind (Sì, sì, sì)

Smettila di dormire (Woo)

Ti sei rilassato

Ma quando ti spaccherò spina dorsale

Per favore, non sorprenderti

E tutti diranno, e tutti diranno

Cosa vuoi dire? (Uh) Qual è il tuo piano vincente?

Ho una squadra gigantesca come la mia autostima

Corri, corri, corri (corri)

Si credono forti ma si sbagliano (Sheesh)

Stai finendo il tempo e io ho solo iniziato, mentre inciampi

Io ho la mia lama e ti punirò (Oh)

Siamo svegli, abbiamo gli occhi aperti

Dominiamo il mondo, lo facciamo girare

Viviamo come giganti, sì, giganti

Siamo più grandi dei giganti, siamo giganti, oh

Pensavi che fossimo deboli, ma eccoci qua

Questa volta, vedrai cosa sappiamo fare (Sì)

Viviamo come giganti, sì, giganti (Sì)

Siamo più grandi dei giganti, siamo giganti, oh

Giganti dormienti, dormienti, giganti dormienti

