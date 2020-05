StaySolidRocky – Party Girl: testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e traduzione in italiano di Party Girl, singolo del giovane StaySolidRocky, pubblicato il 21 aprile 2020 per Columbia Records.

Ascolta e guarda il video che accompagna questo successo del 19enne rapper di Richmond, Virginia, scritto di suo pugno e prodotto da Nashi, che ad oggi ha collezionato quasi 25 milioni di ascolti su Spotify e quasi 14 tra visualizzazioni del filmato e ascolti su Youtube.

Nella contagiosa canzone, il rapper statunitense dice che le ragazze vogliono solo divertirsi: egli si è innamorato di una fanciulla ma come quasi tutte le ragazze di oggi, anche lei vuole solamente far festa e spassarsela, senza vincoli sentimentali.

StaySolid Rocky – Party Girl Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Girls just wanna have fun

So they party, so they party

Le ragazze vogliono solo divertirsi

Quindi fanno festa, quindi fanno festa

[Chorus]

Lil’ mama a party girl

She just wan’ have fun too

They say you ain’t wifey type but I don’t care, I want you

She like to do drugs too

She in love with guns too

They say you too piped up but I think that I love you

Lil’ mama a party girl

She just wan’ have fun too

They say you ain’t wifey type but I don’t care, I want you

She like to do drugs too

She in love with guns too

They say you too piped up but I think that I love you





Piccola, una festaiola

Anche lei vuole solo divertirsi

Dicono che non sei un tipo da moglie ma non m’importa, ti voglio

Anche a lei piace drogarsi

Anche lei è innamorata delle pistole

Dicono che anche tu sei eccesssivamente sfrenata ma penso che ti amo

Piccola, una festaiola

Anche lei vuole solo divertirsi

Dicono che non sei un tipo da moglie ma non m’importa, ti voglio

Anche a lei piace drogarsi

Anche lei è innamorata delle pistole

Dicono che anche tu sei eccessivamente sfrenata ma penso che ti amo

[Verse]

She don’t want nobody

She don’t need somebody

I’m tryna be with you so you don’t be without me

She tote ’em just like me, no, we can’t leave without it

She boo’d up off the meth like she can’t breathe without it

She drinkin’ Four Lokos, I can’t get with those

She wan’ gimme throat throat, I tell her come close

She say, “You say you love me, but I don’t know what love means“

I ask her who got her heart, ’cause damn that nigga lucky

I been tryna reach for it, but it’s too far above me

I ain’t never do you wrong, so tell me why you don’t trust me

She don’t do this often, she said it’s only because me

You the one who wanted it, therefore you can never judge me

She just wanna party, and nothing’s wrong with that

Every time I’m calling, she say she gon’ call me back

I told her call me Rocky, she say she not gon’ call me that

You say you come with a lot, well baby, I want all of that

Lei non vuole nessuno

Non ha bisogno di qualcuno

Sto provando a stare con te, in modo che tu non possa stare senza di me

Lei porta con se un’arma proprio come me, no, non possiamo uscire senza

Ha una relazione con la metanfetamina come se non potesse respirare senza di essa

Sta bevendo Four Lokos, non posso berla [Nota: Four Loko è una bibita alcolica al sapore di frutta, lanciata nel 2005 negli Stati Uniti come energy drink, ma quando nel 2010 gli Usa hanno vietato gli energy drink alcolici, la società ha deciso di togliere dalla formula tre ingredienti fondamentali: la caffeina, la taurina e il guarana. Ora, Four Loko è una bibita al malto, aromatizzata con vari sapori di frutta, ma l’elevato tenore alcolico (12%) e le grandi dimensioni delle lattine (66 cl), sono ancora oggetto di polemiche e di denunce]

Vuole farmi un pom*ino, le dico di avvicinarsi

Dice: “Dici che mi ami, ma non so cosa significhi amora”

Le chiedo chi ha conquistato il suo cuore, perché cavolo di quel ne*ro fortunato

Sto cercando di conquistarlo ma è troppo fuori dalla mia portata

Non ho mai sbagliato con te, quindi dimmi perché non ti fidi di me

Non lo fa spesso, dice che è solo per me

Sei tu quella che lo voleva, quindi non puoi giudicarmi

Lei vuole solo divertirsi e non c’è niente di sbagliato in questo

Ogni volta che la chiamo, dice che mi richiamerà

Le ho detto di chiamarmi Rocky, dice che non mi chiamerà così

Dici che i tuoi problemi potrebbero ostacolare la nostra relazione, beh piccola, voglio tutto questo

[Chorus]

Lil’ mama a party girl

She just wan’ have fun too

They say you ain’t wifey type but I don’t care, I want you

She like to do drugs too

She in love with guns too

They say you too piped up but I think that I love you

Lil’ mama a party girl

She just wan’ have fun too

They say you ain’t wifey type but I don’t care, I want you

She like to do drugs too

She in love with guns too

They say you too piped up but I think that I love you





[Outro]

Don’t be scared to party, don’t be scared to party

Don’t be scared to party

Non abbiate paura di fare festa, non temete di far festa

Non aver paura di festeggiare





Ascolta su: