Nostromo: ascolta il singolo d’esordio Giradischi (testo)

Giradischi è il singolo d’esordio di Nicolò Santarelli, in arte Nostromo, rilasciato il 10 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta l’audio del brano.

L’emergente e talentuoso cantautore marchigiano classe 1994, fa il suo debutto anche in radio con questa interessante canzone dal sapore un po’ retrò ma complessivamente gradevole.

Giradischi testo – Nostromo

E sul giradischi

non lo facciamo più

mai più

e mentre Battisti cantava ancora “tu…non dovevamo vederci più?”

e anche se non sono solo

nudo nella mia stanza

ti ascolto e fisso il vuoto

e per te non è abbastanza

io non voglio perdere

quel poco che ho di te

quel poco che hai di me.





Richiamami se vorrai

il silenzio… abissale

richiamami se vorrai

per godere un paio d’ore

richiamami se vorrai

ricantare una canzone

ma stavolta già lo sai

useremo Spotify.

Trascino le notti

guardando la tv

e tu

e quel giradischi non mi racconta più “non dovevamo ma ancora tu”

e adesso sono solo

nudo nella mia stanza

ti aspetto e fisso il vuoto

e per me non è abbastanza

io non voglio perdere

quel poco che ho di te

quel poco che hai di me.

Richiamami se vorrai

il silenzio… abissale

richiamami se vorrai

per godere un paio d’ore

richiamami se vorrai

ricantare una canzone

ma stavolta già lo sai

useremo Spotify.





Richiamami se vorrai

il silenzio… abissale

richiamami se vorrai

per godere un paio d’ore

richiamami se vorrai

ricantare una canzone

ma stavolta già lo sai

useremo Spotify.





