Matias Caviglia – Soldi viola: audio e testo della prima canzone

Disponibile da domenica 10 agosto 2019 via Fonta Production, Soldi Viola è il primo singolo del lombardo Matias Caviglia, che è stato uno dei protagonisti della terza edizione de Il Collegio 3, reality show trasmesso da Rai 2 dal 2017.

Oltre ad amare il calcio, ha una seconda passione: quella per la musica, così prova a iniziare il suo percorso con questa canzone rap, il cui testo è molto attuale, un classico del mondo del rap: il denaro e il lusso. C’è da aggiungere in futuro rilascerà altri singolo in quanto ha affermato di avere qualche altra canzone nel cassetto. L’audio di questo pezzo.

Matias Caviglia – Soldi viola testo

Download su: Amazon – iTunes

Ahahah

Mati, Mati Cavi (Cavi, Cavi)

voglio soldi viola, (sì fra)

solamente se mi (affronta?)

voglio soldi viola, (sì fra)

solamente se mi affronta





voglio soldi viola

solo soldi viola

voglio soldi viola

solo soldi viola.

Cambiare questa vita

sono partito da solo senza una via d’uscita

a casa e senza la scuola, ho saltato un’altra ora

la mia strada sarà la tua, punto solo alla salita (eh, eh).

voglio soldi viola, (sì fra)

solamente se mi affronta

voglio soldi viola, (sì fra)

solamente se mi affronta

Woah

però lui senza è invidioso

ora è tutto costoso (seh)

guarda fra’ come corro

se vado via non ritorno

il sogno di ogni bambino

voglio il diamante sul polso

s,ì ci arriverò per primo

per realizzare il mio sogno

voglio schivare il destino

ma se è il primo al mondo

anche se sono un ragazzino

voglio comprare villa a mia madre e toglierle le ansie

niente più amicizie false, penserò al contante





Woah

voglio soldi viola, solo soldi viola [x7]





Ascolta su: