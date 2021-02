Bizzarre News: Lil Uzi e il diamante da 24 milioni di dollari da farsi incastonare sulla fronte

Il rapper statunitense Lil Uzi Vert ha acquistato un costosissimo diamante da 24 milioni di dollari da farsi impiantare sulla fronte! Fake news? Beh, no! E’ tutto tristemente vero…

In un’epoca strana come quella che stiamo vivendo, nella quale sempre più persone non hanno i soldi neppure per comperarsi il cibo, si sentono notizie che definirei quantomeno strane, come quella che gira da qualche ora nel web inerente al rapper di Filadelfia classe 1994, Symere Woods, meglio conosciuto come Lil Uzi Vert, che si dice pronto a spendere ben 24 milioni di dollari per un diamante rosa naturale, che vorrebbe farsi impiantare nella propria fronte.

Si, avete capito bene; il prezzo di questa “pietruccia” da 11 carati è di 24 milioni! C’è chi si compra l’automobile dal costo esorbitante, chi la mega villa con rubinetti (e non solo) d’oro, e chi una pietra preziosa (da oltre 2 milioni a carato) da farsi incastonare nella fronte! Tutto normale, no?

Per carità, ognuno con i suoi soldi fa ciò che vuole, è ovvio, ma quando sono venuto a conoscenza di questa bizzarra notizia, non vi nascondo che credevo si trattasse di una fake news, ma in realtà è tutto assolutamente vero.





Il 30 gennaio 2021, l’artista ha condiviso sui social network «Sono anni che pago un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. E’ stata la prima volta che ho visto un vero diamante rosa naturale.»”, specificando la volontà di farsela incastonare in faccia: “un sacco di soldi sulla mia faccia“..

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Qualche ora più tardi, ha pubblicato questa foto che lo ritrae con questo diamante in fronte e la scritta “It’s time”. Il prezioso minerale, gli è stato procurato dal noto gioielliere Elliot Eliantte.

Ovviamente Uzi non è così ricco da poterselo comprare in un’unica soluzione, così rispondendo alle domande incalzanti dei fan, ha specificato di averlo appena finito di pagare e che non avrebbe potuto acquistarlo immediatamente, neanche vendendosi la casa e tutte le lussuose auto in suo possesso, come la sua Bugatti Veyron del valore di 1 milione e 700 mila dollari.