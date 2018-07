Il Pagante e il nuovo singolo “Il terrone va di moda”: audio e testo

In data 6 luglio 2018 gli Il Pagante hanno rilasciato il singolo Il terrone va di moda, una simpatica canzone prodotta da Sissa e Zef e scritta dal trio composto da Roberta Branchini, Federica Napoli & Eddy Veerus.

Come annunciato dal gruppo, nel video ufficiale ci sarà anche il piccolo Umberto, detto Umbertone, accanito tifoso del Napoli che, pur di veder la sua squadra del cuore vincere il terzo scudetto, sarebbe anche disposto a mettersi a dieta.

Nell’attesa del filmato, è possibile ascoltare il brano direttamente su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che lo compongono.

Testo Il terrone va di moda – Il Pagante (Download)

[Federica Napoli]

L’italiano all’estero

Litiga con il local

Alza la voce, si fa riconoscere per ogni cosa

Sì ma, dall’accento io lo sento che non è di zona

Che non è né di Bolzano né di Bellinzona.

[Eddy Veerus]

Quando è nella folla

E’ un talento fuori dalla norma (eeh)

Io non ho la stoffa e no, sono fuori luogo e in paranoia (eeh)

Ho i sensi di colpa perché non ho mai visto Gomorra

E ogni volta è sempre la stessa storia.

[Eddy Veerus]

Vorrei fare colpo sì ma lei mi ignora

Arriva un tipo lampadato con le Hogan

Che fa una battuta e ridon tutti come a scuola

Perchè sanno tutti che

[Il Pagante]

Il terrone va di moda (woah)

Il terrone va di moda (woah)

[Eddy Veerus]

Ho un amico a Gallipoli

Con la faccia da made in Italy (eeh)

E a scanso di equivoci

Quando parla escono i sottotitoli (eeh)

Arriva sempre in ritardo almeno di due ore

E dà la colpa al fuso orario del meridione.





[Roberta Branchini]

In tre in moto senza il casco

Scatta il verde e suona il clacson

Riconosci il personaggio

Con l’applauso all’atterraggio

Non saranno dei lord

Come fanno non lo so

Ma con la camicia aperta

Schiaccia il fascino del lord

[Eddy Veerus]

Vorrei fare colpo sì ma lei mi ignora

Arriva un tipo lampadato con le Hogan

Che fa una battuta e ridon tutti come a scuola

Perchè sanno tutti che

[Il Pagante]

Il terrone va di moda (woah)

Il terrone va di moda (woah)

[Federica Napoli]

Cena in famiglia dove non ci si annoia

[Roberta Branchini]

A tavola nipoti, cugini e la nuora

[Federica Napoli]

Nostalgia del Napoli di Maradona

[Roberta Branchini]

E nonna frigge sembra di essere al McDonald’s

[Federica Napoli]

E col sorriso in bocca canto questo slogan

[Il Pagante]

Oh il terrone va di moda

Oh il terrone va di moda (woah).