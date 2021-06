Senza deluderti – Fast Animals and Slow Kids: audio e testo del singolo

I Fast Animals and Slow Kids rilasciano Senza deluderti, nuovo singolo inedito che anticipa la release di È Già Domani, sesto album in studio del gruppo capitanato da Aimone Romizi, la cui uscita è fissata al 17 settembre 2021, a un anno e otto mesi dall’ultima fatica discografica Animali notturni. Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, scritta e prodotta dagli stessi FASK.

Da venerdì 25 giugno 2021 è disponibile questo bell’anticipo del progetto, già disponibile in pre-order nel classico CD e Vinile (Bianco Solido e Autografato (Special Edition) e Limited Edition Marmorizzato Blu). Riguardo l’album, ecco quanto condiviso dalla rock band perugina su Instagram: “È un disco che racchiude una moltitudine di pezzi delle nostre anime, è un’immagine sfocata che definisce ciò che siamo stati durante queste lunghe lunghe attese che chiamiamo giorni. È un inno alla vita che verrà, che programmiamo con cura e non raggiungiamo mai.”.

Fast Animals and Slow Kids – Senza deluderti testo

Oh, si

Lo so che è vero

Che te ne andrai

Che fai sul serio

Mio Dio

Non riesco a parlare

Si sciolgono gli occhi

Come ghiaccio nel mare

E sai

Bastava davvero poco

Qualche soldo in più

Non rivangare il passato





Io

Non mi butto giù

Se

Non mi butti tu

Io

Non mi butto giù

Se

Non mi butti tu

Scenderemo nel gorgo

Cantando questa canzone

Sei

Una pioggia lontana

Che distrugge le dighe dell’anima e nemmeno mi sfiora

Sei

La foschia del mattino

Che dissolve il suo corpo quando torna il sereno

Se non l’avessi detto

Io ero qui per te

Se non l’avessi detto

Non smetterò di credere

Se non l’avessi detto

Io ero qui per te

Se non l’avessi detto

Non smetterò di credere

Se non l’avessi detto

Io ero qui per te

Se non l’avessi detto

Non smetterò di credere

Se non l’avessi detto (Verrà)

Io ero qui per te (La notte)

Se non l’avessi detto (Non riavrai i tuoi occhi)

Non smetterò di credere

Se non l’avessi detto (Verrà)

Io ero qui per te (La notte)

Se non l’avessi detto (Non riavrai, tu, non me)

Non smetterò di credere

Se non l’avessi detto (Verrà)

Io ero qui per te (La notte)

Se non l’avessi detto (Non riavrai i tuoi occhi)

Non smetterò di credere

