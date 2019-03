Dodi Battaglia – Un’anima: audio e testo del nuovo singolo che nasce da un’idea di Giorgio Faletti

Da venerdì 8 marzo 2019 è disponibile il nuovo singolo del cantautore, chitarrista e compositore bolognese Dodi Battaglia, che per decenni è stato cantante e chitarrista dei Pooh, oltre che autore di circa 70 brani rilasciati con il gruppo.

Si intitola Un’Anima il nuovo bellissimo singolo di Dodi, che verrà trasmesso dalle radio nazionali dal prossimo 15 marzo, ottenendo la visibilità che una canzone di questo livello meriterebbe.

Questo pezzo è stato scritto con la collaborazione del compianto e indimenticabile Giorgio Faletti ed anticipa il rilascio di Perle (in pre-order su Amazon), live album dell’artista (ispirato al tour nei teatri ‘Perle – Mondi senza età’ ), che vedrà la luce proprio il 15 marzo. Nel doppio CD vi saranno 40 tracce della storia musicale dei Pooh, più un libro di 60 pagine con un testo dedicato ad ogni canzone e diverse foto esclusive scattate durante l’ultima tournée. A proposito di concerti, qui le date e i biglietti dei prossimi live.

Com’è nata la canzone?

Qualche anno fa, Faletti incise questa canzone senza mai rilasciarla. Ora Dodi ha rielaborato sia il testo che la musica della traccia che, come riportato nella cover, nasce quindi da un’idea dell’amico Giorgio.

Un’anima Testo – Dodi Battaglia

Ci sono brandelli di samba

Che ancora un poco si sente l’odore

C’è il mio sorriso fatto a pezzi

Per aver morso in un dolore

C’è tutto ciò che non dichiaro

Neanche passando la frontiera

C’è la tua foto che mi guarda

Dall’edizione della sera.

E poi c’è un’anima, un’anima

Che è piena d’amore per te

Soltanto un’anima, un’anima

Che è piena d’amore…

Chiama quel nome che sapevi

Se non l’hai già dimenticato

Segui quel sogno che temevi

Questa volta si è avverato

Segui il ricordo se c’è ancora

Se non c’è niente che ti blocca

Vieni a vedere che succede

Guarda l’inferno che mi tocca.





Uccidimi fallo tu con le tue mani, fallo ora

Guardala uscire dalla mia bocca

Nemmeno l’aria è più leggera si questa anima

Anima.

Uccidimi fallo tu, facciamo in fretta che sia finita

Perché mi sta crescendo dentro e mi divora anche la vita avere un’anima, un’anima

Che è piena d’amore per te.

Se tutto quello che è passato

Ti fa pensare alla mia voce

Se questo grido ti è arrivato

Vieni a bruciare alla mia croce

Segui il ricordo se c’è ancora

Se non c’è niente che ti blocca

Vieni a vedere che succede

Guarda l’inferno che mi tocca

Uccidimi fallo tu con le tue mani, fallo ora

Guardala uscire dalla mia bocca

Nemmeno l’aria è più leggera di questa anima

Anima

Che è piena d’amore per te.

Se un giorno scoprissi davvero

Che il mondo va visto

Con occhi diversi

Se un giorno chiedessi a te stessa

Chi eri e chi ero

E perché ci siam persi.

Uccidimi fallo tu, facciamo in fretta che sia finita

Perché mi sta crescendo dentro e mi divora anche la vita avere un’anima

Un’anima

Che è piena d’amore per te.

Ci sono brandelli di samba

Che ancora un poco si sente l’odore

C’è il mio sorriso fatto a pezzi

Per aver morso in un dolore.

E poi c’è un’anima

Un’anima

Che è piena d’amore per te

Soltanto un’anima, un’anima

Che è piena d’amore per te.





