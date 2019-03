Austin Mahone – Why Don’t We: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 4 febbraio 2019 è disponibile il nuovo singolo del cantautore statunitense Austin Mahone che si intitola Why Don’t We, un interessante e orecchiabile pezzo scritto e prodotto da Charlie Puth, che sarà racchiuso nel secondo album in studio, su cui il giovane astista sta lavorando da oltre 1 anno e mezzo.

In radio da venerdì 8 marzo, nella nuova canzone del cantante texano classe ’96 non mancano i doppi sensi: inizialmente sembra che Austin canti la voglia di intimità con la fidanzata, ma andando avanti con l’ascolto si intuisce che la inviti a ballare.

Il video ufficiale è stato diretto da Arrad e conferma quanto scritto sopra: pur essendo principalmente all’insegna del ballo, non mancano momenti in cui Mahone è da solo con la ragazza. E’ possibile vedere il filmato direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Why Don’t We – Austin Mahone – Traduzione

[Strofa 1]

Ecco una situazione che è pesata nel mio cervello

So che stavi cercando qualcosa di completamente nuovo

Oh, ora per favore perdonami per ciò che sto per dire

Dimmi, baby, puoi …

[Pre-Ritornello]

Baby, puoi darmi una buona ragione per non fare un tentativo?

Dolcezza, non ha senso sentirsi in colpa

Oh, ti chiedo: puoi non avere, puoi non avere pregiudizi?

No, non abbiamo nulla da nascondere, quindi dolcezza, perché non lo facciamo?

[Ritornello]

Fatti coinvolgere un po’

Un po’, in pista

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché no?

Amami adesso solo un po’

Perché ti meriti molto di più

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché no?

[Strofa 2]

Non sprechiamo un altro momento, baby, rischiamo (corriamo il rischio adesso)

So che senti qualcosa, perché la sento anch’io

Ma te ne stai seduta come se avessi dimenticato come si balla (balla)

Pensa a ciò che potremmo fare

[Pre-Ritornello]

Baby, puoi darmi una buona ragione per non fare un tentativo?

Dolcezza, non ha senso sentirsi in colpa

Oh, ti chiedo: puoi non avere, puoi non avere pregiudizi?

No, non abbiamo nulla da nascondere, quindi dolcezza, perché non lo facciamo?

[Ritornello]

Fatti coinvolgere un po’

Un po’, in pista

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché no?

Amami adesso solo un po’

Perché ti meriti molto di più

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché no?

[Ponte]

Baby, possiamo andarci piano

Tutto quello che vuoi, si

Basta che stai qui

Vicina a me

Baby, ti amerò in modo diverso

È quello che ti stai perdendo

Non lo vedi?

Quindi dolcezza, perché non dovremmo?





[Ritornello]

Fatti coinvolgere un po’

Un po’, in pista

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché no?

Amami adesso solo un po’ (Sì)

Perché ti meriti molto di più

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché no? (woo)

Fatti coinvolgere un po’

(Ecco una situazione che è pesata nel mio cervello)

Un po’, in pista

So che stavi cercando qualcosa di completamente nuovo

Amami adesso solo un po’

Perché meriti molto di più

Non l’ho mai fatto prima (Dai)

Dolcezza, perché non lo facciamo? Oh

Austin Mahone – Why Don’t We testo

[Verse 1]

Here’s a situation that’s been weighing on my brain

I know you’ve been looking for something brand new

Oh, now please forgive me for what I’m about to say

Tell me, baby, can you…

[Pre-Chorus]

Baby, can you give me one good reason why you don’t give this a try?

Girl, there’s no point in feeling guilty

Oh, I’m asking can you keep a, can you keep an open mind?

No, we got nothing to hide, so girl, why don’t we?

[Chorus]

Spend a little time in the middle

Middle, out on the floor

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we?

Love right now just a little

‘Cause you deserve so much more

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we?

[Verse 2]

Let’s not waste another moment, baby, take a chance (Take a chance now)

I know that you feel this, ’cause I feel it too

But you be sitting like you forgot how to dance (Dance)

Think of what we can do

[Pre-Chorus]

Baby, can you give me one good reason why you don’t give this a try?

Girl, there’s no point in feeling guilty

Oh, I’m asking can you keep a, can you keep an open mind?

No, we got nothing to hide, so girl, why don’t we?

[Chorus]

Spend a little time in the middle (Woo)

Middle, out on the floor

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we?

Love right now just a little

‘Cause you deserve so much more

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we?

[Bridge]

Baby, we can take it slow

Anything you want, yeah

Long as you were right

Right with me

Baby, I’m gonna love you different

It’s what you’ve been missing

Can’t you see?

So girl, why don’t we?

[Chorus]

Spend a little time in the middle

Middle, out on the floor

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we?

Love right now just a little (Yeah)

‘Cause you deserve so much more

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we? (Woo)

Spend a little time in the middle

(Here’s a situation that’s been weighing on my brain)

Middle, out on the floor

(I know you’ve been looking for something brand new)

Love right now just a little

‘Cause you deserve so much more

Never done it like this before (C’mon)

Girl, why don’t we? Oh





