Alessandra Amoroso – Immobile 10+1: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 20 dicembre 2019, Immobile 10+1 è un singolo della cantante Alessandra Amoroso, riproposto in una versione riarrangiata (ma fedele all’originale) del fortunato singolo d’esordio, pubblicato il 16 Gennaio 2009, ovvero quasi undici anni fa.

Il testo e l’audio della meravigliosa canzone che, come condiviso sui social dall’artista, ha segnato la sua vita e quella di altre persone, un brano che unisce questa straordinaria interprete ai numerosissimi fan, che con tanto affetto l’hanno da sempre sostenuta: “ho voluto ricantare questa canzone perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa, mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi” Alessandra Amoroso.

Volevo annunciare ai seguaci di Alessandra tante belle novità, perché il prossimo 23 dicembre, la cantante pugliese sarà Direttore per un Giorno di Italia 1 e protagonista della programmazione della rete per tutta la giornata, presentando a modo suo, tutti i principali appuntamenti della giornata. Ma non finisce qui perché alle ore 18.25 verrà trasmessa dalla medesima emittente televisiva Mediaset, il video ufficiale che accompagna la nuova versione di questo pezzo, che nel 2008 fece un po’ da trampolino di lancio a una carriera costernata di successi. Il filmato è stato diretto da Attilio Cusani, che ha scelto di raccontare con immagini intense ed evocative la condivisione dell’artista con il suo pubblico. E dulcis in fundo, in prima serata verrà trasmesso per la prima volta in televisione “10 ANNI DI ALESSANDRA AMOROSO – 10, IO, NOI”, uno speciale prodotto da Friends&Partners e Sandrina&Family, sul concerto del Forum di Assago, con tanti contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, dove la Amoroso si racconta. Infine il giorno successivo, vale a dire martedì 24 dicembre, uscirà la versione digitale di “10, IO, NOI”, che racchiuderà 20 canzoni dal vivo dell’ultima tournée “10 TOUR”, una per ogni regione della penisola, più naturalmente il brano in oggetto. Il 23 dicembre, sarà quindi un giorno speciale per chi ama questa artista, perché si celebrano dieci anni di una grandissima carriera di successi, fatta di 41 dischi di platino e 7 dischi d’oro, senza tener conto di quanti followers vanti Alessandra sui social network e i numeri relativi alle visualizzazioni su Youtube, vale a dire oltre 570 milioni. Niente male eh?

Alessandra Amoroso – Immobile 10+1 testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Sta per grandinare

Ed io non so tremare… più

stamattina cercavo qualcosa di te

e volavo lontano, immobile





[Strofa 2]

Guarda quante case

sono tutte storie… da aggiungere

nella gente speravo i ricordi di te

e mi facevo cullare… immobile

[Ritornello]

Lasciami sognare

lasciami dimenticare

lasciami…

ricominciare a camminare a passi più decisi

e fammi immaginare

quanto ancora ho da fare

forse crescere e invecchiare

quanto ancora ho da amare

quanto ancora ho da amare!

[Strofa 3]

Oggi è già Natale, mmmh

tutto è un carnevale… di polvere

nei negozi compravo regali per te

E a pensarci mi gelo… immobile.

[Ritornello]

Lasciami sognare

lasciami dimenticare

lasciami…

ricominciare a camminare a passi più decisi

e fammi immaginare

quanto ancora ho da fare

forse crescere e invecchiare

quanto ancora ho da amare

quanto ancora ho da amare!





[Conclusione]

Fammi immaginare

quanto ancora ho da fare

forse crescere e invecchiare

quanto ancora ho da amare

quanto ancora ho da amare…

quanto ancora ho da amare.





Ascolta su: