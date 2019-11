Cesare Cremonini – Amici Amici: audio e testo della nuova canzone

Amici Amici è la quinta traccia racchiusa nel CD di inediti della raccolta Cremonini 2C2C – The Best of del cantautore Cesare Cremonini, disponibile da venerdì 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova simpatica canzone, scritta e composta con la collaborazione di Davide Petrella e prodotta da Walter Mameli, producer dei sei inediti proposti nel best of, uno dei quali strumentale.

Cesare Cremonini Amici Amici testo

Amici amici, quanti saluti, quante strette di mano, quanti incontri mancati ma poi ci vediamo

Amici amici vi amo ma non vi sopporto

“e prestami quel libro, che poi te lo riporto”

amici amici in che senso? In che senso partiamo?

E’ così bella l’Italia vista dal divano!

Amici amici però… vacci piano!

e tutti amici però… amici chi siamo?

Vi voglio bene anche se non si vede, anzi vi amo!

quindi che succede?

Chi se ne frega delle donne, amici dove siete?

Dove siete?





Amico quanto tempo è passato e neanche me lo ricordo

è che ti sei ingrassato, pensavo fossi morto

e invece ti sei sposato e non l’hai detto a nessuno

e non chiamarmi “fratello” e vattene af*an*ulo!

Amico amico in che senso?

In che senso lo giuro

se un po’ mi conosci non leccarmi il cu*o!

Amici amici però… tu sei sicuro?

Tutti amici però… amici chi siamo?

Vi voglio bene anche se non si vede, anzi vi amo!

Quindi, che succede?

Chi se ne frega delle donne, amici dove siete?

Dove siete?





Tutti amici, chi siamo?

E chissà domani chi saremo

amici solo di un sabato sera

e poi buttati sotto a quel treno

amici amici per sempre

ma se non ti vedo da un anno

vecchio salame, che ti prende?

Amici fermi davanti all’altare

e noi fuori a far finta di niente

vi voglio bene anche se non si vede

è tutta colpa delle donne, amici come siete!

Come siete!

Come siete!





