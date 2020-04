Travis Scott – ​goosebumps: testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di ​goosebumps (Pelle d’oca), terzo singolo del rapper Travis Scott estratto dal secondo album in studio Birds in the Trap Sing McKnight, pubblicato il 2 settembre 2016.

Scritta insieme a Brock Korsan, Yung Exclusive, Cardo, Kevin Gomringer, Tim Gomringer & Kendrick Lamar, ospite non accreditato, e prodotta da Yung Exclusive, CuBeatz & Cardo, la canzone è stata certificata Platino in Italia, ma anche in Danimarca, Portogallo e UK. Negli Stati Uniti e in Australia ha conquistato rispettivamente 5 e 2 dischi di Platino. Ascoltala e guarda il video diretto da BRTHR.

Si tratta di una canzone d’amore inquietante, nella quale Travis e Kendrick parlano dei sentimenti che provano per le dolci metà e cosa provano quando loro non ci sono.

Travis ha affermato di aver scritto questo brano nella sua camera da letto in uno dei periodi più bui della sua vita, il che, combinato ai testi del ritornello, in particolare a termini come “goosebumps”, “numb” e “Heimlich”, ha portato molti fan a credere che questa canzone possa parlare farmaci oppiacei o psichedelici.

Travis Scott – ​goosebumps testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Intro: Travis Scott]

Yeah

7:30 in the night, yeah

Ooh-oooh, ooh

[Chorus: Travis Scott]

I get those goosebumps every time, yeah, you come around, yeah

You ease my mind, you make everything feel fine

Worried ’bout those comments

I’m way too numb, yeah, it’s way too dumb, yeah

I get those goosebumps every time, I need the Heimlich

Throw that to the side, yeah

I get those goosebumps every time, yeah

When you’re not around (Straight up)

When you throw that to the side, yeah (It’s lit)

I get those goosebumps every time, yeah

[Verse 1: Travis Scott]

7-1-3

Through the 2-8-1, yeah, I’m ridin’, why they on me?

Why they on me? I’m flyin’, sippin’ low-key

I’m sippin’ low-key in Onyx, rider, rider

When I’m pullin’ up right beside ya

Pop star, lil’ Mariah

When I text a cute game, wildness

Throw a stack on the Bible

Never Snapchat or took molly

She fall through plenty, her and all her ginnies, yeah

We at the top floor, right there off Doheny, yeah

Oh no, I can’t fuck with y’all

Yeah, when I’m with my squad I cannot do no wrong

Yeah, saucin’ in the city, don’t get misinformed

Yeah, they gon’ pull up on you (Brr, brr, brr)

Yeah, we gon’ do some things, some things you can’t relate

Yeah, ’cause we from a place, a place you cannot stay

Oh, you can’t go, oh, I don’t know

Oh, back the fuck up off me (Brr, brr, brr)

[Chorus: Travis Scott]

I get those goosebumps every time, yeah, you come around, yeah

You ease my mind, you make everything feel fine

Worried ’bout those comments

I’m way too numb, yeah, it’s way too dumb, yeah

I get those goosebumps every time, I need the Heimlich

Throw that to the side, yeah

I get those goosebumps every time, yeah

When you’re not around

When you throw that to the side, yeah

I get those goosebumps every time





[Verse 2: Kendrick Lamar]

I want to press my like, yeah, I wanna press my

I want a green light, I wanna be like

I wanna press my line, yeah

I wanna take that ride, yeah

I’m gonna press my line

I want a green light, I wanna be like, I wanna press my—

Mama, dear, spare your feelings

I’m relivin’ moments, peeling more residual

(I can) buy the building, burn the building

Take your bitch, rebuild the building just to fuck some more

(I can) justify my love for you

And touch the sky for God to stop, debating war

Put the pussy on a pedestal (Ayy)

Put the pussy on a high horse

That pussy to die for

That pussy to die for

Peter, piper, picked a pepper

So I could pick your brain and put your heart together

We depart the shady parts and party hard

The diamonds yours, the coupe forever

My best shots might shoot forever like (Brr)

[Chorus: Travis Scott]

I get those goosebumps every time, yeah, you come around, yeah

You ease my mind, you make everything feel fine

Worried ’bout those comments

I’m way too numb, yeah, it’s way too dumb, yeah

I get those goosebumps every time, I need the Heimlich

Throw that to the side, yeah

I get those goosebumps every time, yeah

When you’re not around

When you throw that to the side, yeah

I get those goosebumps every time





​goosebumps Travis Scott traduzione [Significato di alcune parti]

Vai al testo

[Intro]

Si

Le 7:30 di notte, sì

Ooh-oooh, ooh

[Rit.] [Nota: La pelle d’oca è l’erezione dei peli dell’epidermide dovuta dalla contrazione dei muscoli erettori dei peli in conseguenza di stimoli nervosi. La si prova ogni volta che hai freddo o si prova forti emozioni, come la paura o l’eccitazione, sentimenti che Travis potrebbe provare ogni volta che è insieme a qualcuno da cui è attratto. In alternativa, la pelle d’oca è un sintomo di astinenza da oppiacei. Travis può alludere agli effetti dei farmaci da prescrizione o psichedelici che liberano la mente e causano euforia.]

Ogni volta ho questa pelle d’oca, sì, tu arrivi, sì

Mi liberi la mente, fai andare tutto per il verso giusto

Preoccupato per quei commenti

Sono troppo vuoto, sì, è troppo stupido, sì

Ogni volta ho questa pelle d’oca, ho bisogno del Heimlich [Nota: La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree. Costituisce un’efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. La pelle d’oca può verificarsi in una situazione scioccante o spaventosa. In questa circostanza, la ragazza toglie il respiro a Travis, facendogli venire la pelle d’oca. Questo potrebbe significare che Travis ha bisogno della manovra di Heimlich eseguita a causa di un sovradosaggio di oppiacei.]

Mettilo da parte, sì

Ogni volta ho questa pelle d’oca, sì

Quando non ci sei (direttamente)

Quando lo metti da parte, sì (vieni)

Ho questa pelle d’oca tutte le volte, sì





[Strofa 1]

Dal 7-1-3

Al 2-8-1, si sto guidando, sì, sto guidando, perché mi stanno addosso? [Nota: 713 e 281 sono entrambi prefissi di Houston. 713 copre il centro di Houston, mentre 281 copre più sobborghi come Missouri City, dove Travis è cresciuto e sembra essere diretto. 713 e 281 sono anche numeri impressi su prescrizioni comuni. 713 è un antidolorifico comune con codeina e 281 ha idrocodone.]

Perché mi stanno addosso? Sto volando, bevendo con discrezione

Sto bevendo con discrezione in zona Onyx, corridore, corridore [Nota: Onyx è una catena di strip club che ha sedi a Houston e Atlanta, città in cui Travis si reca quando lavora con la musica.]

Quando mi sto fermando proprio accanto a te

Pop star, piccola Mariah [Nota: riferimento a Mariah Carey, grande. Travis presumibilmente usciva con Rihanna, quindi è un esperto di popstar.]

Quando ti sto scrivendo messaggi carini, lato selvaggio [Nota: “Text a cute game” significa che Travis sta seducendo questa ragazza con messaggi di testo carini]

Lanciando una pila di denaro sulla Bibbia [Nota: dice “stack on the Bible” per dimostrare di essere onesto]

Mai Snapchat o preso molly [Nota: MDMA o Ecstasy è una droga conosciuta anche come tanti altri nomi, tra i quali molly]

Ci è cascata in pieno, lei e tutte le sue ginnies, sì

Siamo all’ultimo piano, proprio a Doheny, sì [Nota: Travis sta dipingendo la scena di una festa. Una ginny è un gergo per una bella donna esotica e Doheny Road è una strada di Beverly Hills, una zona ricca di Los Angeles. Dal momento che la posizione è in collina, si aggiunge anche il riferimento “all’ultimo piano”.]

Oh no, non posso prendervi per il culo

Sì, quando sono con la mia squadra sono intoccabile

Sì, portando lo stile nella città, non essere mal informato

Sì, potrebbero farti molto male (Brr, brr, brr)

Sì, faremo alcune cose, alcune cose che non puoi capire

Sì, perché veniamo da un posto, un posto in cui tu non puoi stare

Oh, non puoi andarci, oh, non so

Oh, stai alla larga da me, ca**o (Brr, brr, brr)

[Rit.]

Ogni volta ho questa pelle d’oca, sì, arrivi tu, sì

Mi liberi la mente, fai andare tutto per il verso giusto

Preoccupato per quei commenti

Sono troppo vuoto, sì, è troppo stupido, sì

Ogni volta ho questa pelle d’oca, ho bisogno del Heimlich

Mettilo da parte, sì

Ogni volta ho questa pelle d’oca, sì

Quando non ci sei

Quando lo metti da parte, sì

Ho questa pelle d’oca tutte le volte, sì

[Strofa 2]

Voglio che mi metti mi piace, sì, voglio che mi metti

Voglio essere libera fare ciò che voglio, voglio essere come

Voglio qualcosa che faccia realizzare i miei progetti, sì

Voglio qualcuno che mi porti in cima, sì

Prendo qualcosa che faccia realizzare i miei progetti

Voglio essere libera fare ciò che voglio, voglio essere come, voglio qualcosa che faccia realizzare i miei… [Nota: queste prime sette righe sono dal punto di vista della ragazza; Kendrick inizia a far rap da qui in avanti.]

Mamma, cara, non ferire i tuoi sentimenti

Sto rivivendo i momenti, guadagnando di più

(Posso) comprare l’edificio, bruciare l’edificio

Prendere la tua tro*a, ricostruire l’edificio solo per fotterti

(Posso) giustificare il mio amore per te

E toccare il cielo affinché Dio si fermi, discutendo della guerra

Metti la fi*a su un piedistallo (Ayy)

Metti la fi*a su un piedistallo

Quella fi*a per cui morire

Quella fi*a per cui morire

Peter, Piper, prese un peperone

Quindi potrei prendere il tuo cervello e metterlo insieme al tuo cuore

Lasciamo i lati oscuri e facciamo festa

I diamanti tuoi, la coupé per sempre

Le mie migliori hit potrebbero essere ascoltate per sempre (Brr) [Nota: “Shoot your shot” è un linguaggio comune che significa cogliere l’occasione e parlare con una ragazza. Kendrick è disposto a fare i suoi “best shots” nel tentativo continuo di conquistare il suo interesse amoroso. In alternativa, Kendrick potrebbe intendere che le sue migliori canzoni saranno ascoltate per sempre.]

[Rit.]

Ogni volta ho questa pelle d’oca, sì, arrivi tu, sì

Mi liberi la mente, fai andare tutto per il verso giusto

Preoccupato per quei commenti

Sono troppo vuoto, sì, è troppo stupido, sì

Ogni volta ho questa pelle d’oca, ho bisogno del Heimlich

Mettilo da parte, sì

Ogni volta ho questa pelle d’oca, sì

Quando non ci sei

Quando lo metti da parte, sì

Ho questa pelle d’oca tutte le volte, sì

Ascolta su: