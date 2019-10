Marracash – Supreme (l’ego) feat. Sfera Ebbasta & ​tha Supreme: audio e testo del nuovo brano

Supreme (l’ego) feat. Sfera Ebbasta & ​tha Supreme. è la traccia numero otto nel quinto album in studio di Marracash, Persona, disponibile dal 31 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, prodotta da Marz e dal lombardo Paolo Alberto Monachetti, meglio conosciuto come Charlie Charles, da tempo collaboratore di Sfera.

Marracash – Supreme testo

Download su: Amazon – iTunes

[tha Supreme]

Uuh-uh

Uuh-uh

Uuh-uh

Uuh-uh

Yeah, mi chiedo come fanno, ehi

A chiamarsi ancora fre’, ehi

Questi stanno rosicando

Dagli occhi sgamavano la mia poca sobrietà quando

[tha Supreme]

A scuola avevo la LIM, nel backpack lean

Curava le incertezze e l’imbarazzo

Io mi imbarazzo

Se ripenso che

[tha Supreme]

A s-a scuola avevo la LIM, nel backpack lean

Curava le incertezze e l’imbarazzo

Io mi imbarazzo

Quando penso a te





Sai com’è, fai casa e chiesa, ma poi ti frega il tragitto

Io mezzo uomo, mezzo animale, Dio egizio

Penso a scopare e a mangiare quando mi sveglio (uh, uh, uh, uh)

E ai soldi per scopare e mangiare meglio

2020, Gucci è il dio più pregato, spregiudicato

Lancio la pietra e nascondo il reato, gli organi miei contro quelli di Stato

Ti leggo le carte di credito, scemo, dieci anni di sfighe di seguito

E in ‘sti tempi bui ‘sto paese che se non lo inculi, fra’, ti incula lui (ah)

Coi mes amie, ehi, conti sulla Moleskin, ehi

Come nei film, ehi, ma non l’han visto nei film, ehi

Ti fanno il drip, ehi, ti fanno fare lo strip, ehi

Quand’ero un kid, ehi, cercavo i g dopo i blitz (yah)

Siamo nella tua zona (ah-ah), basta mezza parola (ah-ah)

Perché il mio fra’ è come un cane se non gli metto la museruola

Lei viene con ‘ste due amiche, una ci becca e l’altra è Chewbecca (yeah)

Per lei sei una seccatura proprio nel senso che le si secca

Pff, imbarazzante

[tha Supreme]

A scuola avevo la LIM, nel backpack lean

Curava le incertezze l’imbarazzo

Io mi imbarazzo

Se ripenso che

[tha Supreme]

A s-a scuola avevo la LIM, nel backpack lean

Curava le incertezze e l’imbarazzo

Io mi imbarazzo

Quando penso a te

[Sfera Ebbasta]

Bang, bang

Non capisci lo slang, slang

Che ne sai della gang, gang?

Tu non sei della gang, gang (brr)

Dalle popo’ alle Top 10 (brr)

Questi mi odiano a morte (brr)

Perché sono la voce

Di chi non ha mai avuto voce-e-e (uh, yah, yah)

E uno metteva i vestiti dell’altro (ah)

Perché ero proprio come te, fra’, non avevo un ca*zo (uh, ah)

Ora parlano di noi, sì, anche nel tuo palazzo

Non mi disturbare, fra’, mentre li sto contando, uno, due, tre, quattro (uoh)

Pistola fa (pah, pah) come i film

Conosco già la tua bitch, pensa che imbarazzo

Spendo ‘sti soldi e li rifaccio

Non ci penso a te





[tha Supreme]

A scuola avevo la LIM, nel backpack lean

Curava le incertezze l’imbarazzo

Io mi imbarazzo

Se ripenso che

[tha Supreme]

A s-a scuola avevo la LIM, nel backpack lean

Curava le incertezze e l’imbarazzo

Io mi imbarazzo

Quando penso a te





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer