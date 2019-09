Korn – in uscita l’album The Nothing: info e titoli delle canzoni

The Nothing è il tredicesimo album in studio dei Korn, in uscita il 13 settembre 2019 via Roadrunner Records. I titoli delle canzoni nel disco, in vendita nel classico CD, in vinile e download digitale.

A poco meno di tre anni di distanza dall’ultima fatica discografica di successo The Serenity of Suffering, che con il singolo “Rotting In Vain” fece guadagnare alla band nu metal statunitense una nomination ai Grammy, è in arrivo questo attesissimo tredicesimo lavoro di Jonathan Davis e soci, prodotto da Nick Raskulinecz (vincitore di un Grammy), composto da tredici tracce e anticipato da tre brani, vale a dire “You’ll Never Find Me”, “Cold” e “Can You Hear Me”.





Riguardo all’album il frontman ha detto che “questo lavoro è metaforicamente un luogo dove bene e male, beatitudine e tormento, speranza e disperazione, luce e oscurità, perdita e guadagno, esistono contemporaneamente e ci attirano a loro in ogni momento della nostra vita. È il luogo in cui le energie di bianco e nero si attaccano alle nostre anime e modellano le nostre scelte, le nostre emozioni, la nostra prospettiva e la nostra stessa esistenza. In mezzo a questo vortice esiste un piccolo luogo meraviglioso, l’unico posto in cui tutte queste forze sono in equilibrio, l’unico posto in cui l’anima trova rifugio.”.

The Nothing tracklist (Korn album 2019)

The End Begins 1:30 Cold 3:45 [Audio] You’ll Never Find Me 3:40 [Video Ufficiale – Audio] The Darkness is Revealing 3:40 Idiosyncrasy 4:38 The Seduction of Indulgence 1:42 Finally Free 3:53 Can You Hear Me 2:52 [Audio] The Ringmaster 3:00 Gravity of Discomfort 3:34 H@Rd3r 4:47 This Loss 4:41 Surrender to Failure 2:21