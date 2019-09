Gemitaiz & MadMan – Fuori e dentro feat. ​tha Supreme: ascolta la traccia che apre il nuovo album (testo)

Ascolta e leggi il testo di Fuori e Dentro ft. ​Davide Mattei, in arte tha Supreme, traccia d’apertura dell’album Scatola Nera di Gemitaiz & MadMan, uscito il 20 settembre 2019 via Tanta Roba / Island Records.

Simpatica ma onestamente non mi ha entusiasmato più di tanto la canzone che apre l’attesissimo disco collaborativo tra Davide De Luca, in arte Gemitaiz, e Pierfrancesco Botrugno, meglio conosciuto come Madman. Il brano è stato firmato dai tre rapper e prodotto da Polezsky & Kang Brulèe.

Fuori e dentro testo – Gemitaiz & MadMan feat. ​tha Supreme

Download su: Amazon – iTunes

[Madm.]

(Emme!)

Fra’ lo sto facendo per la cultura

Sto fumando l’erba illegale

Questa mer*a vi fa paura

Questa mer*a vi fa leccare

Meglio MadMan che fa ‘sti soldi

Qualcun altro è senz’altro peggio (oh)

Fai il bonifico o vai di assegno

No, non prendo niente a noleggio

Delle macchine, fra’, non scherzo

Non me n’è mai fregato un ca**o

Fino a quando ho guardato il prezzo

Poi il mio saldo e ho pensato: “Ca**o!”

Ho più sbatti per queste tasse

Che tatuaggi sopra le braccia (ahahahahahah)

Quindi, frate, se non c’è cash

Di MadMan non ne compare traccia

E mi ammazza, sono il capo, capo

Con la salsa mica sciapo, sciapo

Faccio i soldi Piero l’avvocato

Fatto su un 220 nero scappottato (wroom)

Cambio auto, voglio il cambio auto

Voglio un Evoque cabrio bianco immacolato

Quando passo pensi come ca**o ha fatto

L’ho davvero fatto, scacco matto, tutto calcolato (fra’).





[tha Supreme]

Ehi sei già fatto e comunque aspiri

L’ansia mi mangiava, ora no, ora no

Faccio due, tre tiri, fra’, che dici?

Resto qui o vado anche un po’ da lei? (A Fare?)

Fuori, fuori, fuori e dentro

Non importa il sentimento (skkkrt)

Fuori dal mio letto, stress

Tu dormi sul pavimento

Io ti sento, ma un po’ a stento

Mentre faccio fuori, fuori, fuori e dentro, ya

Ieri ho fatto centro, skkkrt.

[Gemit.]

Non mi passa mai (no)

Dicevano passa, ma non passa mai (no)

Spacco nelle casse ai live

Sbanco nella cassa online

Oh, un figlio di pu**ana in una scarpa Nike (swoosh)

Passa il mic, con quella faccia speri che faccia hype (scemo)

Pause, perché a lei piace lento

Fuori e dentro, fuori e dentro (ok)

Sì, ripeto sempre quello che penso (come?)

No, non prendo le benzo (come?)

No, non prendo le benzo

Sul beat dei ‘fra che sembra Zaytoven

Faccio un tuffo dentro l’hangover

Senti sta mer*a come suona

Poi accendo la nona Beethoven, frate

No non chiedo permesso

Tu fallisci come l’Excelsior

Metto dieci bombe girate dentro la sua borsa di Hermes e poi…





[tha Supreme]

Ehi sei già fatto e comunque aspiri

L’ansia mi mangiava, ora no, ora no

Faccio due, tre tiri, fra’, che dici?

Resto qui o vado anche un po’ da lei? (A Fare?)

Fuori, fuori, fuori e dentro

Non importa il sentimento (skkkrt)

Fuori dal mio letto, stress

Tu dormi sul pavimento

Io ti sento, ma un po’ a stento

Mentre faccio fuori, fuori, fuori e dentro, ya

Ieri ho fatto centro, skkkrt.





Ascolta su: