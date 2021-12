Crack (feat. Salmo & Massimo Pericolo), Coez | testo e audio della canzone

Di seguito il testo e l’audio del brano Crack di Coez in featuring con Salmo e Massimo Pericolo.

Coez nel suo nuovo album Volare ha inserito un brano intitolato Crack eseguita in featuring con Salmo e Massimo Pericolo.

Coez: Crack

Il 3 dicembre il cantautore Coez ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Volare, tra le tracce oltre a Come nelle canzoni, brano che si è piazzato subito al primo posto delle classifiche italiane c’è anche Crack, canzone eseguita in featuring con Salmo e Massimo Pericolo.

L’audio e il testo del brano

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano Crack:

Esci dalla vasca

Sciacquati dal cloro

Lasciami da solo solo quando scrivo

Solo quando salgo e suono

Sei bella nuda con un filo d’oro intorno al collo

Io barcollo e non ti mollo come un vino buono

Dici “d’amore non si muore e senza vivi male”

Sei sabbia calda dopo mesi di naufragio in mare

Se la mia luna mi fa vacillare

Sarai la mia Uma stiamo chilly ai miei bacilli ormai ci sai badare

Mettiamo un disco di Snoop

Fra le coperte facciamo sto loop

Quando si perde stappiamo sto Brut

Scappiamo dai brutt’

Bru’, ti ricordi, ma tu ti ricordi quando stavo giù

Non c’era nessuno

Siamo un testa coda su una uno

Il motore fa fumo a bestia, giuro

Mi mandi fuori fuori di testa

Mi dici “rallenta”, non ti dò retta

Mi dici “rallenta”

Metto la sesta

Baby, mi fai più del crack

È che non lo sai

Ho detto “c*zzo, che botta”

Che botta mi dai

L’avrò guardata, sì ma

E che sarà mai

E dai non fare la stronza o mi metto nei guai

Volevi solo colpi bassi dalla cinta in giù

Certe tipe sono in cerca di una spinta in più

Te le spingi soprattutto se hai la spunta blu

Lei mi stringe più forte per portarmi giù

Hey Jude, sto piangendo sopra il latte più

Reale come il sangue blu

Ma non sei male neanche tu

Potrei toccarti i pensieri perché hai il clito in testa

Scusa baby se sono una bestia

Dici “mostrami chi sei, non chi sembri”

“B*tch don’t kill my vibe” come Kendrick

Tocco le tue corde, Jimi Hendrix

Liscio come l’Hendrick’s

Stanotte andiamo a fuoco, babe

Non mi innamorerò più di una troia

Perché ho dei brutti ricordi e buona memoria

Perché so che quello che hai dato non ti ritorna

Specie mo’ che potrei comprarti pure sta borsa Louis Vuitton

L’amore è solo un passatempo e passa col tempo

Ci diamo l’ultimo bacio senza saperlo

Non ci capiremo mai

Aspetto un treno sul quale non salirò e tu non scenderai

Yea, Cristo solo sulla mia collana

La vita è bella come una puttana

Più ci penso e più non mi dò pace

L’amore non è bello, ma piace

Baby, mi fai più del crack

È che non lo sai

Ho detto “c*zzo, che botta”

Che botta mi dai

L’avrò guardata, sì ma

E che sarà mai

E dai non fare la str*nza o mi metto nei guai

Ti incazzi

Vai fuori

Non senti mai ragioni

Vorresti fare a pugni con me