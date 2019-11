Coldplay – Everyday Life: info e titoli canzoni nel nuovo album

Everyday Life è l’ottavo album in studio dei Coldplay, un doppio disco in uscita venerdì 22 novembre 2019 nel classico CD, in vinile e digitale. I titoli delle canzoni nel progetto, che arriva a poco meno di 4 anni dall’ultimo fortunatissimo lavoro A Head Full of Dreams, che solo nella penisola è stato certificato ben 4 volte Platino.

Anticipato dai singoli Orphans e Arabesque (usciti insieme) e dalla title track, l’album è stato prodotto da Rik Simpson, Dan Green, Bill Rahko, Angel Lopez, Federico Vindver & Max Martin e racchiude un totale di 16 tracce, otto per CD, ognuno dei quali è stato denominato Sunrise (alba) e Sunset (tramonto).

Anche se non accreditati, gli ospiti del disco, caratterizzato da un mix di sonorità con influenze mediorientali e occidentali, sono Stromae, Jacob Collier, Tiwa Savage e Femi Kuti.

Il frontman Chris Martin ha affermato che questo progetto si ispira a una serie tv: Trono di Spade, ma anche alla politica attuale e alla routine quotidiana di chi è ormai rassegnato a ciò che sta accadendo nel mondo “l’album parla semplicemente di cosa significa oggi essere umano. ogni giorno è grandioso e ogni giorno è terribile. Questo disco è la nostra reazione alla negatività che ormai si percepisce ovunque. Alcune canzoni sono molto personali perché riguardano cose reali della mia vita, mentre altre parlano di cose che vedo o che vediamo e altre ancora riguardano il tentativo di entrare in empatia con ciò che altre persone stanno attraversando“.





Prima di concludere una curiosità: la copertina si rifà ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland.

Everyday Life tracklist (Coldplay album 2019)

CD 1: Sunrise

Sunrise 2:31 Church 3:50 Trouble In Town 4:38 BrokEn 2:30 Daddy 4:58 WOTW / POTP 1:16 Arabesque 5:40 When I Need a Friend 2:35

CD 2: Sunset

Guns 1:55 Orphans 3:17 Èkó 2:37 Cry Cry Cry 2:47 Old Friends 2:26 بنی آدم Champion of the World 4:17 Everyday Life 4:18