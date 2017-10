Zucchero – a novembre esce la raccolta “Wanted – The best collection”: informazioni e tracklist ufficiale

A novembre vedrà la luce per Universal Music la nuova raccolta di Zucchero battezzata “Wanted – The best collection”: ecco qualche informazione, le versioni in commercio e la tracklist ufficiale.

Il best of sarà disponibile nell’edizione standard e nella Super Deluxe Edition, ma andiamo con ordine e vediamole nel dettaglio.





Edizione Standard – 3 CD + DVD

I dischi includono rispettivamente 16, 16 e 19 tracce, che racchiudono il meglio del cantautore dal 1989 al 1990, dal 1990 al 2005 e dal 2005 ad oggi, ad oggi perché tra le canzoni presenti, ci sono anche tre inediti, tra i quali cito Un’Altra Storia, primo singolo estratto, disponibile in radio e nei negozi digitali da oggi.

Edizione SuperDeluxe – 10 CD + DVD + vinile 45 giri

Per i fans più esigenti e per i collezionisti è stata pensata questa versione che, oltre ai tre citati CD, include in un cofanetto ulteriori sette dischi che racchiudono il meglio dei live, i best of dei brani in spagnolo e in inglese, il meglio dei duetti e rarità, mentre gli ultimi due CD propongono brani live dall’Arena di Verona, registrati in occasione dello straordinario concerto che si è svolto il 25 settembre 2016.

Il DVD

Contiene le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali.

Le due edizioni usciranno in tutto il mondo rispettivamente il 3 e 10 novembre 2017, mentre per quel che concerne il 45 giri, al momento non si hanno informazioni a riguardo.

Se la cover del citato primo singolo mostra uno Zucchero in versione giovane, la copertina della raccolta immortala invece lo Zucchero di oggi.

Appena dopo trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Wanted – The best collection – Zucchero Best Of

(3 CD + DVD – Box 10 CD + 1 DVD + 1 45 Giri – Download Edizione Standard)

CD1 – Best of 1985-1990:

01. Overdose (D’Amore)

02. Con Le Mani

03. Dune Mosse

04. Diamante

05. Donne

06. Non Ti Sopporto Più

07. Rispetto

08. Hey Man

09. Come Il Sole All’Improvviso

10. Solo Una Sana E Consapevole Libidine Salva Il Giovane Dallo Stress E Dall’Azione Cattolica

11. Il Mare Impetuoso Al Tramonto Salì Sulla Luna E Dietro Una Tendina Di Stelle

12.Un Piccolo Aiuto

13.Senza Una Donna

14.Madre Dolcissima

15. Diavolo In Me

16. Hai Scelto Me

CD2 – Best of 1990-2005:

01. X Colpa Di Chi?

02. Baila (Sexy Thing)

03. Indaco Dagli Occhi Del Cielo ft. Vanessa Carlton

04. Il Volo

05. Blu

06. Rossa Mela Della Sera

07. Menta E Rosmarino

08. Ahum

09. Ridammi Il Sole

10. Dindondio

11. It’s All Right (La Promessa)

12. Puro Amore

13. Eccetera Eccetera

14. Scintille

15. Così Celeste ft. New Orleans Gospel Choir

16. Miserere ft. Luciano Pavarotti

CD3 – Best of 2005-2018:

01. Un’Altra Storia (Inedito)

02. Allora Canto (Inedito)

03. Speng The Light (Inedito)

04. Partigiano Reggiano

05. 13 Buone Ragioni

06. Ci Si Arrende, ft. Mark Knopfler

07. Voci (Namanama Version)

08. Vedo Nero

09. Chocabeck

10. Occhi

11. E’ Delicato

12. Love Is All Around

13. E’ Un Peccato Morir

14. Un Kilo

15. Alla Fine

16. Bacco Perbacco

17. Amen

18. Un Soffio Caldo

19. Il Suono Della Domenica

CD4 – Best of Live:

01. Long As I Can See The Light – Live at Arena Verona 2016

02. L’Amore E’ Nell’Aria – Live 2008

03. Tutti I Colori Della Mia Vita – Live 2008

04. Cuba Libre – Live In Havana, Cuba / 2012

05. Nena – Live In Havana, Cuba / 2012

06. Pana – Live In Havana, Cuba / 2012

07. Nel Cosi’ Blu – Live 2008

08. Quanti Anni Ho – Live 2008

09. Guantanamera (Guajira) – Live In Havana, Cuba / 2012

10. Pippo – Live 2008

11. Hey Man – Live at the Royal Albert Hall Remastered 2017 ft. Eric Clapton

12. Hi De Ho – Live 2008

13. Wonderful Life – Live 2008

14. L’Urlo – Live In Havana, Cuba / 2012

15. Madre Dolcissima – Live at the Royal Albert Hall Remastered 2017 ft. Brian May

16. Sabor A Ti – Live In Havana, Cuba / 2012

CD5 – Best of Spanish:

01. Menta Y Romero

02. Diamante

03. Blu (Lo Que Sueño) ft. Rosana

04. Dame Mi Sol

05. Venus Y Baco

06. Asì Celeste

07. El Vuelo

08. Veo Negro

09. Baila Morena

10. Pan Salado

11. Senza Una Donna

12. Hasta El Fondo

13. Guantanamera ft. Bebe

14. Solo Una Sana Y Consabida Libido Salva Al Joven Del Stress Y De La Accion Catolica!

15. El Diablo En Mi

16. Por Culpa De Quien?

17. Hechos De Sueños

CD6 – Best Of English:

01. Blu

02. Turn The World Down

03. Someone Else’s Tears

04. Streets Of Surrender (S.O.S.) ft. Mark Knopfler

05. Miss Mary

06. You’re Losing Me

07. The Promise

08. Flying Away

09. Feels Like A Woman

10. Thin Air, My Love

11. She’s My Baby

12. Life

13. Everybody’s Got To Learn Sometime ft. Vanessa Carlton and Haylie Ecker

14. I Won’t Be Lonely Tonight

15. Never Is A Moment

16. Ten More Days

CD7 – Best of Duets & Rarities:

01. Wonderful World ft. Eric Clapton

02. Who Will The Next Fool Be? Ft. Mark Knopfler

03. Send Me an Angel (Scorpions) ft. Berliner Philharmoniker

04. Las Palabras De Amor – Live At Wembley Stadium, London / 1992 ft. Queen

05. Let The Good Times Roll – B.B. King ft. Zucchero

06. Un Piccolo Aiuto – duet Gerard Depardieu

07. Imagine – Live At The Kremlin ft. Randy Crawford & Vivaldi Orchestra Moskow

08. Everybody’s Got To Learn Sometime – Live at 46664 Cape Town South Africa ft. Queen and Sharon Corr

09. Mama Get Real – Remix English Single ft. Mousse T.

10. Va Pensiero ft. Sinéad O’Connor

11. Il Libro Dell’Amore – 2Cellos ft. Zucchero

12. Sei Di Mattino

13. White Christmas

14. Anytime

15. Ho Visto Nina Volare – Live Genova 2000

16. Sympathy

CD8 – Zu & Co.:

01. Dune Mosse ft. Miles Davis

02. Muoio Per Te ft. Sting

03. Indaco Dagli Occhi Del Cielo ft. Vanessa Carlton

04. Il Grande Baboomba ft. Mousse T.

05. Like The Sun – From Out Of Nowhere ft. Macy Gray & Jeff Beck

06. Baila Morena ft. Maná

07. Ali D’Oro ft. John Lee Hooker

08. Blue ft. Sheryl Crow

09. Pure Love ft. Dolores O’Riordan

10. A Wonderful World ft. Eric Clapton

11. Pippo – Nasty Guy ft. Tom Jones

12. Hey Man – Sing A Song ft. B.B. King

13. Il Volo – The Flight ft. Ronan Keating

14. Così Celeste ft. Cheb Mami

15. Diavolo In me – A Devil In Me ft. Solomon Burke

16. Senza Una Donna – Without A Woman ft. Paul Young

17. Il Mare Impetuoso Al Tramonto Salì Sulla Luna E Dietro Una Tendina Di Stelle ft. Brian May

18. Miserere ft. Luciano Pavarotti & Andrea Bocelli

CD9 – Live @ Verona Arena 25.09.2016:

1. Partigiano Reggiano

2. 13 Buone ragioni

3. Ti voglio sposare

4. Ci si arrende

5. Ten more days

6. L’anno dell’amore

7. Hey Lord

8. Fatti di sogni

9. La tortura della Luna

10. Love again

11. Terra Incognita

12. Voci (Namanama version)

13. E’ Un Peccato Morir

14. Vedo Nero

15. Baila (Sexy Thing)

16. Long As I Can See The Light

17. Un Soffio Caldo

18. Il Suono Della Domenica

CD10 – Live @ Verona Arena 25.09.2016:

01. Chocabeck

02. L’Urlo

03. Il Mare Impetuoso Al Tramonto Salì Sulla Luna E Dietro Una Tendina Di Stelle

04. Iruben Me

05. Senza Una Donna – Without A Woman ft. Paul Young

06. Miserere ft. Luciano Pavarotti

07. Con Le Mani

08. Solo Una Sana E Consapevole Libidine Salva Il Giovane Dallo Stress E Dall’Azione Cattolica

09. Overdose (D’Amore)

10. Diamante

11. Così Celeste

12. Il Volo

13. X Colpa Di Chi?

14. Diavolo In Me

15. Hai Scelto Me













