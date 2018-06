Zookeepers – Drunk On You: audio, testo e traduzione del singolo

Gli Zookeepers sono un emergente duo di producers danesi composto da Søren Oliver Due & William de Waal e Drunk On You è il nuovo bel singolo, rilasciato il 20 aprile 2018 e in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 22 giugno.

La nuova canzone è stata firmata da ALMA, Pascal Reinhardt e Johannes Walter Muller, mentre la produzione è opera del duo e Kalli.

“Drunk On You” è una ritmata produzione dal sound futuristico, che mischia energia e melodie accattivanti. Per quel che concerne il significato, la cantante, non meglio specificata, è piuttosto invaghita di una persona con la quale si vuole divertire. Lei non è innamorata, ma solo un po’ ubriaca di lui, del suo sex appeal.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover, mentre a seguire potete leggere i testi.

Zookeepers – Drunk On You testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

Don’t stop what you’re doing

You’re good when you’re good

When you’re bad you’re the best

No, I can’t stop looking

You make my heart beat out of my chest

[Strofa 1]

Non smettere di fare quello che stai facendo

Sei bravo quando sei bravo

Quando sei cattivo sei il migliore

No, non riesco a non guardare

Mi fai uscire il cuore dal petto

[Pre-Chorus 1]

Let me know what you’re thinking

You’re looking so good in your ripped up jeans

Let me know what you’re drinking

Choose from the bar, next drink is on me

[Pre-Ritornello 1]

Fammi sapere cosa stai pensando

Stai benissimo con i jeans strappati

Fammi sapere cosa stai bevendo

Scegli il bar, il prossimo drink tocca a me

[Chorus]

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little, just a little drunk on you

Drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you





[Ritornello]

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’, solo un po’ ubriaca di te

Ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

[Verse 2]

I can’t even shut up

I keep spelling words over you all the time

I think I’ve too much

But I’m not done, not done till you’re mine

[Strofa 2]

Non riesco nemmeno a stare zitta

Continuo a scrivere parole su di te tutto il tempo

Penso di averlo fatto troppo

Ma non smetterò, non smetterò finché non sarai mio

[Pre-Chorus 2]

Let me know what you’re thinking

You’re looking so good when you’re looking at me, yeah

Let me know what you’re drinking

Pouring them down like one, two, three





[Pre-Ritornello 2]

Fammi sapere a cosa stai pensando

Sei così bello quando mi guardi, si

Fammi sapere cosa stai bevendo

Versalo tipo uno, due, tre

[Chorus]

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little, just a little drunk on you

Drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

[Ritornello]

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’, solo un po’ ubriaca di te

Ubria di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

[Bridge]

Tomorrow I will be sober

And there will be no more

You and I, you and I

Just a little hungover

And aftertaste to remember you by

[Ponte]

Domani sarò sobria

E non ci saremo più

Tu ed io, io e te

Solo un po’ di sbornia

E retrogusto per ricordarti

[Chorus]

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little, just a little drunk on you

Drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

Hey, I’m not in love

I’m just a little drunk on you

[Ritornello]

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’, solo un po’ ubriaca di te

Ubria di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te

Ehi, non sono innamorata

Sono solo un po’ ubriaca di te