ZIBBA & Elodie nel nuovo singolo “Quando stiamo bene”: video ufficiale e testo

In data 26 gennaio 2018, il cantautore Zibba ha rilasciato il nuovo singolo battezzato “Quando stiamo bene”. Dallo stesso giorno, il brano viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La nuova canzone sarà inclusa nel nuovo album di Zibba “Le Cose”, che vedrà la luce il prossimo 2 febbraio per la neonata label Platonica. Nel progetto ci saranno dodici tracce, molte delle quali con importanti artisti provenienti da differenti realtà musicali: Alex Britti, Erica Mou, Marco Masini, Chantal, David Blank, Diego Esposito ed Elodie De Patrizi, l’ex allieva di Amici, featuring artist sulle note del brano in oggetto.









Quando stiamo bene è stata prodotta da Zibba e Mace ed è una introspettiva e positiva ballata carica di groove, impreziosita dalla splendida voce di Elodie. I due hanno già avuto modo di collaborare in “Amarsi Basterà ft. Zibba”, pezzo estratto dal secondo album in studio della De Patrizi “Tutta colpa mia”, che venne scritto proprio da Zibba con la collaborazione di Dario Ciffo.

Mace è riuscito a creare un beat che riesce ad infondere intensità sia ritmica che emotiva alla track, ha creato delle sonorità nelle quali queste due voci si amalgamo molto bene.

La canzone, come del resto il video ufficiale diretto dalla giovanissima Megan Stancanelli, si sviluppa su una conversazione tra sé e sé in una “camera non fumatori” di un albergo qualsiasi (che in realtà è il BdB Luxury Rooms di Roma).

Per vedere questo filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono il singolo.

Testo Quando stiamo bene – Zibba feat. Elodie (Download)

[Zibba]

Fossi in te non ci penserei

fossi in te magari troverei una scusa

ricorda la città sui rischi

perché non si vendono i dischi.

Spengo l’aria fredda tanto per dormire

e penso che qualcosa si potrebbe fare

per vivere in esatta copertura delle cose

che ora pensi tu di me.

[Zinna & Elodie]

Come passa in fretta il tempo

quando stiamo bene

in questa camera non fumatori

come se fossimo soli

come se fossimo soli

come passa tutto passerà

ma si sta bene

da questa camera che vedi fuori

come se fossimo soli.

[Zibba]

E io li immerso solo che non so chi sei

ma che ti sposerei, ti sposerei

ho dovuto imparare a fare in fretta

c’è sempre qualcuno che aspetta.

[Elodie]

Spendo due parole un po’ così per dire

mi piace che non ho più voglia di dormire

per vivere serenamente il fatto che poi piove

e che asciuga se vuole.

[Zibba & Elodie]

Come passa in fretta il tempo

quando stiamo bene

in questa camera non fumatori

come se fossimo soli

come se fossimo soli

come passa tutto passerà

ma si sta bene

da questa camera che vedi fuori

come se fossimo soli.

[Break strumentale]

[Zibba & Elodie]

Come passa in fretta il tempo

quando stiamo bene

in questa camera non fumatori

come se fossimo soli.













