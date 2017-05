Renato Zero e il nuovo doppio album di inediti Zerovskij – Solo per amore: titoli delle canzoni + tour 2017

A poco meno di un anno di distanza da Alt, Renato Zero torna alla ribalta con il nuovo album che si intitola Zerovskij – Solo per amore, disponibile nel doppio CD a partire dal 12 maggio 2017. Con questo disco, l’artista festeggia i suoi gloriosissimi 50 anni di carriera. Era infatti il lontano 1967 quando il diciassettenne Renato Zero pubblicava il suo primo 45 giri “Non basta sai / In mezzo ai guai”.

L’amato cantautore capitolino ha altre sorprese per i supporters in quanto l’uscita del progetto sarà seguita da una tournée, che lo vedrà esibirsi al Foro Italico di Roma dal 1° al 6 luglio, al Teatro Del Silenzio di Lajatico (PI) il 29 luglio, il 1° e 2 settembre all’Arena di Verona ed infine al Teatro Antico di Taormina il 7 e 9 settembre. I tagliandi d’ingresso sono in prevendita su vivaticket.it, renatozero.com e nei punti vendita Vivaticket.





Il doppio album di inediti è stato anticipato dalla significativa “Ti andrebbe di cambiare il mondo?”, in radio e nei digital store dallo scorso 2 maggio. La nuova canzone è stata presentata così:

Insopportabile l’idea di subire questa ignoranza che ci vuole tutti uguali a lei, non fa per noi…

L’opera è formata da un totale di 19 brani, che saranno interpretati dal vivo nelle imperdibili date di cui sopra. Ad accompagnare il maestro sul palco, una grande orchestra di 61 elementi, 30 coristi e 7 attori.

Ci sono canzoni che nascono con una luce ed un respiro diversi, canzoni che dal loro sorgere cercano un cielo più alto; e mentre si disegnano sul pentagramma invocano già la maestosità dell’orchestra sinfonica e la nobiltà del coro classico. Renato le ha affidate a Zerovskij, perché le protegga con cura in un mondo che non ha più una sua colonna sonora. Il suo treno sta partendo, infinite stazioni si riaccenderanno di vita, solo per amore.

Appena dopo la copertina frontale trovate i titoli di tutte le tracks incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Zerovskij – Solo per amore – Renato Zero album

Disco 1:

Infiniti Treni (Intro) Mi trovi dentro te Ti do i voli miei Colpevoli Vivo qui L’amore che ti cambia Dedicato a te Aria di settembre Singoli

Disco 2:

Ti andrebbe di cambiare il mondo? [Lyric video] Pazzamente amare Gli angoli bui Un uomo da niente Il mio momento Stalker Putti e Cherubini S.P.A. Ci fosse un’altra vita Cara Infiniti Treni













