Zayn Malik – Let Me: guarda l’avvincente video del nuovo singolo (testo e traduzione)

In data odierna il cantautore Zayn Malik ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Let Me. Qualche giorno prima, l’ex One Direction aveva ripulito il suo account Instagram, con lo scopo di lanciare questo pezzo, un po’ come in passato ha ad esempio fatto Taylor Swift.

Dopo il successo di Dusk Till Dawn, solo in Italia certificato due volte Platino, il cantante e autore inglese torna con questa bella canzone, che sta già facendo discutere non poco, in special modo gli amanti del gossip.

Il brano è stato scritto con la collaborazione di Michael Hannides, Khaled Rohaim & Anthony Hannides, con produzione di Khaled Rohaim & MakeYouKnowLove (MYKL, il team di produzione britannico che ha lavorato con il cantante sul suo singolo Pillowtalk).

Nell’inedito, Malik dice alla ragazza di cui si è innamorato, di voler passare il resto del suoi giorni con lei, che a detta di molti, nel video ufficiale somiglia molto alla ormai ex fidanzata Gigi Hadid, con la quale il rapporto sembrava solido, sembrava una coppia matura destinata al matrimonio, ma un mese fa circa i due annunciarono la fine della relazione, ma i due si lasciarono nel migliori dei modi, riservandosi belle parole.

Nel filmato, un cortometraggio action thriller di oltre 4 minuti, sequel del video altrettanto drammatico di “Dusk Til Dawn”, vediamo Zayn ficcarsi nei pasticci. Apparentemente ispirata alla serie televisiva statunitense Miami Vice, la cui maggior parte degli episodi era concentrata sulla lotta al traffico di droga, la clip vede Malik fare fuori a colpi di arti marziali gli scagnozzi del capo, che viene inoltre tradito dalla fidanzata, che si frequenta di nascosto proprio con il cantante. Il nome di questa ragazza è Sofia Jamora, ha 20 anni e vanta oltre 1 milione e mezzo di follower su Instagram. Effettivamente un po’ di somiglianza con l’ex fidanzata c’è.

[Ritornello] Per il resto della mia vita, per il resto della tua (Per il resto della mia vita, per il resto della tua) Per il resto della mia vita, per il resto della tua (Per il resto della mia vita, per il resto della tua) Per il resto della nostra (per il resto della nostra)

Testo Let Me – Zayn



[Verse 1]

Sweet baby, our sex has meaning

Know this time you’ll stay ‘til the morning

Duvet days and vanilla ice cream

More than just one night together exclusively

[Pre-Chorus]

Baby, let me be your man

So I can love you

And if you let me be your man

Then I’ll take care of you, you

[Chorus]

For the rest of my life, for the rest of yours

For the rest of my life, for the rest of yours

For the rest of ours

[Verse 2]

We’re drinking the finest label

Dirty dancing on top of the table

Long walks on the beach in April (beach in April)

Yeah, I promise, darling, that I’ll be faithful (be faithful)

[Pre-Chorus]

Baby, let me be your man (let me be your man)

So I can love you (I can love you)

And if you let me be your man (let me be your man)

Then I’ll take care of you, you (I can love you)

[Chorus]

For the rest of my life, for the rest of yours

For the rest of my life, for the rest of yours

For the rest of ours

[Bridge]

Give me your body and let me love you like I do

Come a little closer and let me do those things to you

This feeling will last forever, baby, that’s the truth

Let me be your man so I can love you

[Pre-Chorus]

Baby, let me be your man (let me be your man)

So I can love you (I can love you)

And if you let me be your man (let me be your man)

Then I’ll take care of you, you (I can love you)

[Chorus]

For the rest of my life, for the rest of yours

(For the rest of my life, for the rest of yours)

For the rest of my life, for the rest of yours

(For the rest of my life, for the rest of yours)

For the rest of ours (for the rest of ours)