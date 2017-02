Zara Larsson & Ty Dolla $ign nel nuovo singolo So Good dal debut album omonimo: guarda il video (traduzione del testo)

Il 17 marzo 2017, vedrà la luce il primo album in carriera di Zara Larsson che si intitola So Good [in pre-order], al cui interno saranno ovviamente presenti brani che già conoscerete, in quanto pubblicati in passato. Sto ovviamente parlando di “Lush Life”, “Never Forget You”, “Ain’t My Fault” e “I Would Like”, grandi successi dell’ormai popstar svedese classe 1997. Il disco d’esordio è stato prodotto da Freedo, Charlie Puth, MNEK, The Monsters and the Strangerz, Astronomyy, Danny Boy Styles, German, Mike Spencer e Shuko, ed includerà altri undici pezzi inediti, i cui titoli non sono ancora stati svelati.

A promuovere il progetto, la bella title track firmata dall’interprete con la collaborazione di Charlie Puth, Jacob Kasher Hindlin, Danny Schofield e LunchMoney Lewis; quest’ultimo l’ha anche prodotta insieme a Danny Boy Styles.

Il testo della canzone è molto romantico, in quanto la bellissima Zara dice all’uomo che ama (in questo caso il rapper Tyrone William Griffin Jr, in arte Ty Dolla $ign), che il suo amore è qualcosa di unico e che egli ne resterà intrappolato, coinvolto, al punto che gli creerà una sorta di dipendenza. A rovinare l’atmosfera romantica del pezzo “pop-dance”, è proprio Dolla che come ogni maschietto “che si rispetti”, ha in mente solo una cosa: fare sesso con la Larsson.

E’ sinteticamente questo il concept della canzone, significato che potete approfondire leggendo la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono, che trovate scorrendo la pagina.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece al video ufficiale diretto da Sarah McColgan.

So Good – Zara Larsson – Traduzione (Digital Download)

[Introduzione: Zara Larsson]

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

[Verso 1: Zara Larsson]

Il mio amore è più potente di ogni altra cosa dentro alla tazza che hai in mano

Un piccolo assaggio ti farà aprire

Sì, so che ne vuoi un po’, che ne vuoi un po’

Troppo potente, senza limiti

Non è ufficiale, quindi prendi il tempo che ti serve

Va dritto alla testa, controlla la tua mente

Sì, so che ne vuoi un po’, che ne vuoi un po’

[Pre-Ritornello: Zara Larsson]

Sai che io sono l’unica che ti fa volare più in alto

Che ti porta più in alto, tesoro

E non devi preoccuparti perché sai che ci penso io

Sai che ci penso io, tesoro

[Ritornello: Zara Larsson]

Sei incatrato sul mio amore perché è davvero fantastico

Quindi tu, continui a tornare per prenderne dell’altro

Tengo in pugno i tuoi sentimenti (o “le tue emozioni”), così emotivi

Amore mio, amore mio

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

[Verso 2: Zara Larsson]

Il mio amore, non si prosciugherà

Hai una scorta infinita, non ci sarà mai la siccità

Ti ho messo a dormire, non uscirai mai da casa

Sì, so che ne vuoi un po’, che ne vuoi un po’

[Pre-Ritornello: Zara Larsson]

Sai che io sono l’unica che ti fa volare più in alto

Che ti porta più in alto, tesoro

E non devi preoccuparti perché sai che ci penso io

Sai che ci penso io, tesoro

[Ritornello: Zara Larsson]

Sei incatrato sul mio amore perché è davvero fantastico

Quindi tu, continui a tornare per prenderne dell’altro

Tengo in pugno i tuoi sentimenti (o “le tue emozioni”), così emotivi

Amore mio, amore mio

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

[Verso 3: Ty Dolla $ign]

Dolcezza, il tuo amore è fantastico, piccola

Mi ha fatto tornare per il bis, cosa c’è di meglio, dolcezza?

Mi ha fatto cambiare i programmi, cercando di unirci

Dolcezza sai che stai per essere sculacciata su quel sedere

Quando mi sono fermato, sai il motivo per cui sono venuto

Dolla depone il tubo, ho un po’ di roba per te*

Mette il tuo corpo dritto a letto*

Ti faccio svegliare ringraziandomi

[Ritornello: Zara Larsson + Ty Dolla $ign]

Sei incatrato sul mio amore perché è davvero fantastico

Tu mi hai incastrata, il tuo amore è così bello

Quindi tu, continui a tornare per prenderne dell’altro

Tengo in pugno i tuoi sentimenti, così emotivi

Oooh sì

Amore mio, amore mio

Amore mio

Così bello, così bello, così bello, così bello

Così bello

Sai che il mio amore è

Si

Così bello, così bello, così bello, così bello

Sai che il mio amore è

* Dolla intende avere un rapporto sessuale: egli lo fa per così tanto tempo che fa sfiancare il corpo della ragazza facendola addormentare.

Zara Larsson feat. Ty Dolla Sign – So Good testo

[Intro: Zara Larsson]

So good, so good, so good, so good

You know my love is

So good, so good, so good, so good

You know my love is

[Verse 1: Zara Larsson]

My love is more potent than anything in the cup that you’re holdin’

One little taste will have you open

Aye, I know you want some, you want some

Too strong, no limits

It’s not official, so take your time with it

It go straight to your head, control your mind with it

Aye, I know you want some, you want some

[Pre-Chorus: Zara Larsson]

You know that I’m the only one that gets you higher

Gets you higher, babe

And you ain’t gotta worry ‘cause you know I got it

Know I got it, babe

[Chorus: Zara Larsson]

You be, stuck on it ‘cause my love so good

So you, keep comin’ back to get some more

Got you in your feelings, all emotional

My love, my love

So good, so good, so good, so good

You know my love is

So good, so good, so good, so good

You know my love is

[Verse 2: Zara Larsson]

My love, ain’t running out

Got a endless supply, there’ll never be a drought

I put you to sleep, you’ll never leave your house

Aye, I know you want, know you want some

[Pre-Chorus: Zara Larsson]

You know that I’m the only one that gets you higher

Gets you higher, babe

And you ain’t gotta worry ‘cause you know I got it

Know I got it, babe

[Chorus: Zara Larsson]

You be, stuck on it ‘cause my love so good

So you, keep comin’ back to get some more

Got you in your feelings, all emotional

My love, my love

So good, so good, so good, so good

You know my love is

So good, so good, so good, so good

You know my love is

[Verse 3: Ty Dolla $ign]

Girl, your love so good, girl

Got me comin’ back for seconds, what’s good, girl?

Got me clearin’ out my schedule, tryna link up

Girl you know you ‘bout to get that thang beat up

When I pull up, you know what I came for

Dolla lay the pipe, keep some dope D for you

Put your body straight to sleep

I got you wakin’ up thankin’ me

[Chorus: Zara Larsson + Ty Dolla $ign]

You be, stuck on it ‘cause my love so good

You got me stuck on that, your love so good

So you, keep comin’ back to get some more

Got you in your feelings, all emotional

Oooh yeah

My love, my love

My love

So good, so good, so good, so good

So good

You know my love is

Yeah

So good, so good, so good, so good

You know my love is

















