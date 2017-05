Zara Larsson: guarda il video di Don’t Let Me Be Yours (con testo e traduzione)

Don’t Let Me Be Yours è il titolo del nuovo singolo della cantautrice svedese Zara Larsson, estratto dal secondo album in studio So Good, uscito lo scorso 17 maggio.

Questa bella canzone, nona track in scaletta nel disco, è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Ed Sheeran, Johnny McDaid e Steve Mac, che ha anche curato la produzione.





Dal punto di vista del testo, nel brano la bella Zara si rivolge all’uomo con cui ha da poco instaurato una relazione, iniziando a dire che nonostante non le faccia proprio bene stare insieme a lui, lo vuole in qualsiasi caso. Successivamente la cantante, che per l’occasione risulta essere davvero poco sicura di se, gli dice che appena sveglia e senza trucco, potrebbe non piacere a questa persona, a cui chiede se continuerebbe ad amarla lo stesso.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che potremmo riassumere così: un rapporto affettivo che non è un bene per la protagonista, che comunque vuole continuare ad avere, e l’insicurezza di una ragazza che teme di non piacere esteticamente per come mamma l’ha fatta.

Il video ufficiale è disponibile da venerdì 12 maggio ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Zara Larsson – Don’t Let Me Be Yours traduzione (Download)

[Verso 1]

Forse mi conosco, tuttavia mi rendo conto che non posso essere ingannata

So, so che sei malsano per la mia salute

Ma non mi importa, ti voglio comunque

Ayy, sì

[Pre-Ritornello]

Ragazzo, credi di conoscermi

Oh, ma non puoi vedere il mio cuore solitario

Le cose sembreranno diverse domattina, oh

E’ allora che scopriremo chi siamo

Mi vorrai ancora?

Senza trucco sul mio viso?

Senza alcool nelle tue vene?

Oh, è vero tesoro?

Mi amerai ancora?

Con tutte le promesse che hai fatto

Confermeresti le parole che mi hai detto?

Oh, è vero tesoro?

Si

[Ritornello]

Sai che tutti commettono errori, mmm

Non farmi diventare tua

Sai che tutti commettono errori

Non farmi diventare tua, no, non farmi diventare

[Verso 2]

Potremmo avere un’aspetto orribile quando saranno 6.00 del mattino

Ma in questo letto è il Paradiso

So, so, so che puoi dire

Che siamo più che amici

E non è solo nelle nostre teste

Si si

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello]

Ragazzo, credi di conoscermi

Oh, ma non puoi vedere il mio cuore solitario

Le cose sembreranno diverse domattina, oh

E’ allora che scopriremo chi siamo

Mi vorrai ancora?

Senza trucco sul mio viso?

Senza alcool nelle tue vene?

Oh, è vero tesoro?

Mi amerai ancora?

Con tutte le promesse che hai fatto

Confermeresti le parole che mi hai detto?

Oh, è vero tesoro?

Si

[Ritornello]

Sai che tutti commettono errori, mmm

Non farmi diventare tua

Sai che tutti commettono errori

Non farmi diventare tua, no, non farmi diventare

[Breakdown]

Ragazzo, credi di conoscermi

Oh, ma non puoi vedere il mio cuore solitario

Le cose sembreranno diverse domattina, oh

E’ allora che scopriremo chi siamo

[Ritornello]

Sai che tutti commettono errori, mmm

Non farmi diventare tua

Sai che tutti commettono errori

Non farmi diventare tua, no, non farmi diventare

Sai che tutti commettono errori, mmm

Non farmi diventare tua

Sai che tutti commettono errori

Non farmi diventare tua, no, non farmi diventare

Powered by NuoveCanzoni.com

Don’t Let Me Be Yours – Zara Larsson – Testo

[Verse 1]

I may know myself, but I realize that I can’t be led astray

I know, I know that you’re bad for my health

But I don’t care, I want you anyway

Ayy, yeah

[Pre-Chorus]

Boy, you think that you know me

Oh, but you can’t see my lonely heart

Things look different in the mornin’, oh

That’s when we find out who we are

Would you still want me?

Without no makeup on my face?

Without alcohol in your veins?

Oh, would you, baby?

Would you still love me?

With all the promises you made

Would you still mean the words you say?

Oh, would you, baby?

Yeah

[Chorus]

You know everybody makes mistakes, mmm

Don’t let me be yours

You know everybody makes mistakes

Don’t let me be yours, no, don’t let me be

[Verse 2]

We may look like hell when it’s 6 AM

But it’s heaven in this bed

I know, I know, I know that you can tell

That we’re more than friends

And it’s not just in our heads

Yeah, yeah

[Pre-Chorus]

Boy, you think that you know me

Oh, but you can’t see my lonely heart

Things look different in the mornin’, yeah

That’s when we find out who we are

Would you still want me?

Without no makeup on my face?

Without alcohol in your veins?

Oh, would you, baby?

Would you still love me?

With all the promises you made

Would you still mean the words you say?

Oh, would you, baby?

Yeah

[Chorus]

You know everybody makes mistakes

Don’t let me be yours

You know everybody makes mistakes

Don’t let me be yours, no, don’t let me be

[Breakdown]

Boy, you think that you know me

Oh, but you can’t see my lonely heart

Things look different in the mornin’, ah

That’s when we find out who we are

[Chorus]

You know everybody makes mistakes, mmm

Don’t let me be yours

You know everybody makes mistakes

Don’t let me be yours, no, don’t let me be

You know everybody makes mistakes, mmm

Don’t let me be yours

You know everybody makes mistakes

Don’t let me be yours, no, don’t let me be

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi