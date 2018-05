Young Signorino x Big Fish – La Danza Dell’Ambulanza: video e testo

Al giorno d’oggi più le canzoni sono strane e perché no, poco educative, più tendenza fanno. La Danza Dell’Ambulanza del rapper Young Signorino, è una canzone abbastanza “no sense”, il cui video ha in poche ore superato il milione e mezzo di visualizzazioni.

Prodotto da Big Fish, che ha creato un beat decisamente cupo, il brano, che omaggia i classici pezzi dance anni 2000, è infatti balzato in vetta ai video di tendenza su Youtube e sta diventando a dir poco virale, al punto che in molti la definiscono una probabile hit.

La canzone parla dell’abuso di sostanze (droghe, alcool), ma non in senso critico, bensì incoraggiando l’ascoltatore a farne uso e questa non è una novità, visto che i pezzi del rapper di Cesena, Paolo Caputo, aka Young, sono spesse volte incentrati proprio sullo sballo.

A seguire le parole che compongono questo pezzo e la spiegazione di alcune parti. PEr vedere il video diretto da Fabio Abecassis & Federico Del Bianco cliccate sull’immagine.

Testo

Lalalalalala lalalalala

Lalalalalala lalalalala

Lalalalalala lalalalala

Lalalalalala lalalalala

Portati i cerotti pu**ana

Siamo tutti rotti per strada

Mi sfasci, sì, tutte le sere

Sì, sento già le sirene

‘Sta tro*a vuole solo a me

Perché mi sfasci, sì, ma bene

Bevile, bevile, bevile

Mischiale, mischiale, mischiale

Calale, calale, calale

Guida forte quando torni*

Mi sfascio già prima di entrare*

Non li voglio i tuoi free drink, no*

Fra guarda un altro locale

Ci cacceranno da qui

Scemo dammi la tua puta

Sennò me la prendo io

No non te la devi prendere

La farò stare da dio.

L’Ambu-L’Ambulanza





[x4]

Ballala, ballala, ballala, ballala la danza dell’ambulanza**

Sto stressandomi, mmh-mmh-mmh, no no no no

Sto allucinandomi, uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Sbiascicandomi, ye eh eh eh yeh

Sto inca**andomi, wuah wuah wuah wuah wuah wuah

Sto scopandomi, uh-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Sto danzandola e s’innamora

Sto baciandola, sto fumandomi

Sì, medicine, insieme ai medici

Stanno giocandoci

Coma etilici, felici, sì

Lettini, fasce, cerotti, disinfettanti

L’ambulanza

Disinfettanti

Lettini, fasce, cerotti

L’ambu-L’ambulanza

[x4]

Ballala, ballala, ballala, ballala la danza dell’ambulanza

Cesena ci siamo!

Su le mani!

Su su su! Su su su!

Su su su! Su su su!

Su su su! Su su su!

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambula…

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambulanza

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambula…

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambulanza

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambula…

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambula…

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambula…

L’ambu-l’ambu-l’ambulanza

L’ambulanza

[x4]

Ballala, ballala, ballala, ballala la danza dell’ambulanza





Significato di alcune parti

* il rapper consiglia di guidare ad alta velocità, al contrario di come farebbe chiunque, in special modo se alterato da alcol o sostanze stupefacenti. Egli inoltre preferisce sballarsi senza assumere alcool.

** visto che il brano è abbastanza poco educativo ed incoraggia all’uso di sostanze alcoliche e di droghe, cosa che al giorno d’oggi sempre più spesso avviene, La danza dell’ambulanza indica semplicemente che “sballandosi”, nella fattispecie la notte, è facile che ci si possa sentir male e-o essere coinvolti in incidenti stradali, purtroppo spesse volte letali.