Years & Years – Sanctify: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Gli Years & Years, band synthpop londinese composta da Olly Alexander, Mikey Goldsworthy, Emre Türkmen, sono finalmente tornati con il nuovo singolo battezzato Sanctify, disponibile dal 7 marzo 2018.

Il brano in oggetto è il primo estratto dal futuro secondo album in studio, ancora in fase di realizzazione. Il progetto farà seguito a Communion, fortunato disco d’esordio (un po’ meno dalle nostre parti) pubblicato nel giugno 2015.

Caratterizzato da sonorità pop dei primi anni ’00, il singolo principale dell’album è stato firmato dal frontman Olly Alexander con la collaborazione di Kid Harpoon e prodotto da quest’ultimo.

Nella nuova canzone si parla di un ragazzo che sta lottando con la sua sessualità: “Ho avuto un paio di, diciamo, “incontri”, con ragazzi che si dichiaravano eterosessuali, ma quello che è successo tra noi è stato tutt’altro che etero” ha affermato il leader Alexander.

Disponibile dal giorno del rilascio del brano, il video ufficiale è stato diretto da Fred Rowson e mostra Olly Alexander in una inquietante società futuristica e distopica. Nel filmato non mancano rituali occulti.

Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale accedete ai testi che compongono questo pezzo.

[Ritornello] Santifica il mio corpo con il dolore (santifica, santifica i miei peccati) Santifica l’amore che brami (santifica) Oh, e non, io non, non me ne vergognerò (santifica) Santifica i miei peccati quando prego Quando prego Quando prego

[Ritornello] Quindi vai (vai) Santifica il mio corpo con il dolore (dolore) Santifica l’amore che brami (brami) Oh, e non, io non, non me ne vergognerò Santifica i miei peccati quando prego

[Ritornello] Quindi vai (vai) Santifica il mio corpo con il dolore (dolore) Santifica l’amore che brami (brami) Oh, e non, io non, non me ne vergognerò Santifica i miei peccati quando prego Quando prego

[Strofa 2] Non devi essere etero con me Vedo cosa c’è sotto la tua maschera Sono un uomo come te, respiro i rituali della danza del ballerino Oh, oh

[Ritornello] Quindi vai (vai) Santifica il mio corpo con il dolore (dolore) Santifica l’amore che brami (brami) Oh, e non, io non, non me ne vergognerò Santifica i miei peccati quando prego Quando prego

Testo Sanctify

[Intro]

When I pray

When I-

When I pray

[Verse 1]

In the night, you come to me

‘Cause I’m the one who knows who you are

Ooh

Give me your confession, saying

Lately, life’s been tearing you apart

Now

[Pre-Chorus]

Walk through the fire with you

‘Cause I know how it can hurt

Being cut into and afraid

[Chorus]

So don’t break (break)

Sanctify my body with pain (pain)

Sanctify the love that you crave (crave)

Oh, and I won’t, and I won’t, and I won’t be ashamed

Sanctify my sins when I pray

When I pray

[Verse 2]

You don’t have to be straight with me

I see what’s underneath your mask

I’m a man like you, I breathe the rituals of the dancer’s dance

Oh, oh

[Pre-Chorus 2]

And there’s fire in you

And you know it’s gonna hurt, being cut into

And afraid

[Chorus]

So don’t break (break)

Sanctify my body with pain (pain)

Sanctify the love that you crave (crave)

Oh, and I won’t, and I won’t, and I won’t be ashamed

Sanctify my sins when I pray

When I pray

[Bridge]

You’ll find redemption when all this is through

Father, forgive me for finding the truth

Love takes its toll on me, I’m just like you

Maybe it’s heavenly

Maybe it’s heavenly

[Chorus]

So don’t break (break)

Sanctify my body with pain (pain)

Sanctify the love that you crave (crave)

Oh, and I won’t, and I won’t, and I won’t be ashamed

Sanctify my sins when I pray

[Chorus]

Sanctify my body with pain (sanctify, sanctify my sins)

Sanctify the love that you crave (sanctify)

Oh, and I won’t, and I won’t, and I won’t be ashamed (sanctify)

Sanctify my sins when I pray

When I pray

When I pray