XXXTentacion: ascolta Jocelyn Flores (con testo e traduzione)

Jocelyn Flores è la seconda track in scaletta nell’album 17, disco d’esordio del rapper americano Jahseh Dwayne Onfroy, in arte XXXTentacion, pubblicato lo scorso 25 agosto, dopo il primo mixtape Revenge, uscito pochi mesi prima.

Il brano è stato scritto dall’interprete e prodotto da Potsu e parla della scomparsa di Jocelyn Flores, un’amica che a causa della depressione si è tolta la vita nel maggio 2017





Jocelyn Flores traduzione (Download)

[Introduzione: Shiloh Dynasty]

Ti conosco così bene, così bene

Insomma, posso offrirti più di lui

Sono stato carino (o “sono stato molto”)

[Ponte: XXXTENTACION]

So che sei da qualche parte, da qualche parte

Sono rimasto intrappolato nella mia mente, ragazza, sto solo resistendo

Non voglio far finta che tra ci sia qualcosa, non siamo nulla

Sono rimasto bloccato pensando a lei, non posso andare avanti

[Strofa: XXXTENTACION]

Sto male, voglio spararmi 10 colpi in testa

Sono inciampato su alcune cose, non riesco a cambiare

Suicida, alla stessa ora sto dormendo

Immagina questo, a letto, ricevo una telefonata

La ragazza con cui facevi l’amore si è suicidata

E’ successo questa estate e nessuno l’aiutava

E da allora, amico, nuovecanzoni.com mi odio

Voglio farla finita, pessimista

Tutti vogliono vedermi senza il becco di un quattrino

Ma i negri sono eccitati per ‘la fossa che mi sto scavando’

Parlando delle mie decisioni frettolose

Disgusto nauseabondo; allo stesso tempo

Ricordi superficiali di quando mi dissero

Che mio zio giocava con un nodo che non si scioglie

Lo stress post-traumatico mi ha fatto andare fuori di testa

Sono impazzito in quei due mesi in cui avevano rinchiuso un negro

[Ritornello: XXXTENTACION]

Sentirò dolore, sentirò il dolore solo per andare avanti

E non mi sento più lo stesso, mi sento in uno stato di torpore

Sentirò dolore, sentirò il dolore solo per andare avanti

E non mi sento più lo stesso, mi sento in uno stato di torpore

[Conclusione: Shiloh Dynasty]

Ti conosco così bene

Insomma, posso offrirti più di lui

Sono stato carino

Ti conosco così bene

Jocelyn Flores testo

[Intro: Shiloh Dynasty]

I know you so well, so well

I mean, I can do better than he can

I’ve been pretty

[Bridge: XXXTENTACION]

I know you’re somewhere, somewhere

I’ve been trapped in my mind, girl, just holdin’ on

I don’t wanna pretend we’re somethin’, we’re nothin’

I’ve been stuck thinkin’ ‘bout her, I can’t hold on

[Verse: XXXTENTACION]

I’m in pain, wanna put 10 shots in my brain

I’ve been trippin’ ‘bout some things, can’t change

Suicidal, same time I’m tame

Picture this, in bed, get a phone call

Girl that you fucked with killed herself

That was this summer and nobody helped

And ever since then, man, I hate myself

Wanna fuckin’ end it, pessimistic

All wanna see me with no pot to piss in

But niggas been excited ‘bout the grave I’m diggin’

Havin’ conversations ‘bout my haste decisions

Fuckin’ sickenin’; at the same time

Memories surface through the grapevine

‘Bout my uncle playin’ with a slip knot

Post-traumatic stress got me fucked up

Been fucked up since the couple months they had a nigga locked up

[Chorus: XXXTENTACION]

I’ll be feelin’ pain, I’ll be feelin’ pain just to hold on

And I don’t feel the same, I’m so numb

I’ll be feelin’ pain, I’ll be feelin’ pain just to hold on

And I don’t feel the same, I’m so numb

[Outro: Shiloh Dynasty]

I know you so well

I mean, I can do better than he can

I’ve been pretty

I know you so well

















