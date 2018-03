XXXTENTACION – ​Changes: audio, testo e traduzione

Il 2 marzo 2018 il rapper XXXTENTACION ha rilasciato contemporaneamente due singoli molto belli: “Sad!” e il brano in oggetto, pubblicati come i primi due estratti dal secondo album in studio “?”, uscito il successivo 16 marzo.

Il giovanissimo rapper statunitense rese disponibile la quarta e la quindicesima traccia del progetto ​Changes, il cui breve e ripetitivo testo è stato firmato con la collaborazione di Frank Pierre Herrera, mentre la produzione è opera di John Cunningham.

Dopo aver parlato di Sad, non potevamo trascurare questo pezzo, molto breve e triste, perché nella canzone, Tentacion è depresso a causa dei cambiamenti che la ragazza che ama ha avuto nei suoi confronti. Tutto questo non riesce proprio a sopportarlo.

Secondo alcune indiscrezioni, questa ragazza potrebbe essere l’ex fidanzata Geneva Ayala, che nel 2016 accusò il rapper di averla aggredita, cosa che lo portò in prigione. Nonostante ciò, nella sua canzone del 2017 “Carry On“, ha dichiarato di amarla ancora.

Per accedere all’audio cliccate sull’immagine dopo la quale trovate i testi.

Mmm, piccola, non lo capisco Stai cambiando, non riesco a sopportarlo Il mio cuore non può sopportare queste ferite E il modo in cui mi sento, non lo sopporto Mmm, baby, non lo capisco Stai cambiando, non riesco più a sopportarlo Il mio cuore non può sopportare queste ferite E il modo in cui mi sento, non lo sopporto Mmm, piccola, non lo capisco Stai cambiando, non riesco a sopportare questo Il mio cuore non può sopportare queste ferite E il modo in cui mi sento, non lo sopporto Mmm, baby, non riesco a capirlo

Testo Changes

Mmm, baby, I don’t understand this

You’re changing, I can’t stand it

My heart can’t take this damage

And the way I feel, can’t stand it

Mmm, baby, I don’t understand this

You’re changing, I can’t stand it

My heart can’t take this damage

And the way I feel, can’t stand it

Mmm, baby, I don’t understand it

Girl, you’re makin’ it hard for me

Girl, you’re makin’ it hard for me

Girl, you’re makin’ it hard for me, uh, mmm

Girl, you’re makin’ it hard for me

Girl, you’re makin’ it hard for me

Girl, you’re makin’ it hard for me

Mmm, baby, I don’t understand this

You’re changing, I can’t stand it

My heart can’t take this damage

And the way I feel, can’t stand it

Mmm, baby, I don’t understand this

You’re changing, I can’t stand it

My heart can’t take this damage

And the way I feel, can’t stand it

Mmm, baby, I don’t understand this

You’re changing, I can’t stand it

My heart can’t take this damage

And the way I feel, can’t stand it

Mmm, baby, I don’t understand it