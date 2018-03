W&W & Groove Coverage – God Is A Girl: video, testo e traduzione

I W&W, duo olandese di musica elettronica composto da da Willem van Hanegem e Ward “Re-Ward” van der Harst, in data odierna hanno rilasciato in digitale e streaming, il nuovo singolo tutto da ballare “God Is A Girl”.

Per l’occasione, i dj e producers trance ed electro house hanno rielaborato il singolo del 2002 “God Is a Girl” dei Groove Coverage, gruppo euro-trance tedesco formato da Ole Wierk, Axel Konrad, DJ Novus, Mell (cantante solista) e Verena Rehm.

Il brano venne estratto come terzo ed ultimo singolo dal debut album “Covergirl” ed ora i W&W ce lo ripropongono nel loro remix.

Al di la del titolo e del testo, che a molti può logicamente apparire blasfemo, si tratta di una produzione a mio parere molto interessante e coinvolgente, degna di essere segnalata. Sono sufficientemente certo che ai nostalgici della musica dance di quell’epoca, il pezzo piacerà.

Per vedere l’animato lyric video cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Testo God Is A Girl (Download)





Remembering me, discover and see

All over the world, she’s known as a girl

To those who are free, their minds shall be key

Forgotten as the past, ‘cause history will last

God is a girl, wherever you live

Do you believe it, can you receive it?

God is a girl, whatever you say

Do you believe it, can you receive it?

[Instrumental Drop: W&W]

There is a sky illuminating us

Someone is out there that we truly trust

There is a rainbow for you and me

A beautiful sunrise eternally.

God is a girl, wherever you live

Do you believe it, can you receive it?

God is a girl, whatever you say

Do you believe it, can you receive it?

[Instrumental Drop: W&W]

God is a girl, wherever you live

Do you believe it, can you receive it?

God is a girl, whatever you say

Do you believe it, can you receive it?