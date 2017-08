Avicii & Sandro Cavazza nel nuovo singolo Without You: video e traduzione del testo

Come ormai ben saprete, lo scorso 11 agosto il dj e producer svedese Avicii ha pubblicato il nuovo Extended Play AVĪCI (01), interessante mini progetto composto da sei bei pezzi.

Tra le canzoni in scaletta spicca la bella Without You, con vocal del cantautore svedese di chiare origini italiane Sandro Cavazza, che insieme ad Avicii ha anche co-scritto il brano con la collaborazione di Dhani Lennevald, Salem Al Fakir, Vincent Pontare & Carl Falk.

L’inedito è stato prodotto con la collaborazione di Carl Falk e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 11 agosto 2017. Cliccate sull’immagine per accedere all’audio.

Dopo la scalata al successo iniziata nel 2013 con il fortunato album True, bestseller ricco di mega hit, l’artista multiplatino ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera con quest’interessante mini disco, impreziosito dalle voci di Vargas & Lagola, AlunaGeorge, Billy Raffoul e Rita Ora, oltre a Cavazza che collabora in ben due tracks.

Molto carina la canzone in oggetto, accompagnata dal lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzone in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Avicii – Without You traduzione (Download)

[Strofa 1]

Hai detto che saremmo stati sempre insieme

Senza di te mi sento disperso nel mare

Che ti saresti nascosta con me nell’oscurità

Che come il vento saremmo stati liberi e selvaggi

[Pre-Ritornello]

Hai detto che mi avresti seguito dappertutto

Ma i tuoi occhi mi dicono che non ci sarai

[Ritornello]

Devo imparare ad amare senza di te

Devo portare la mia croce senza di te

Bloccato in un enigma e sto per

Risolverlo senza di te

E ne ho abbastanza di restare a casa senza di te

Cavoli, esco senza di te

Demolirò questa città senza di te

Farò Bonnie e Clyde senza di te

[Strofa 2]

Ora sto scappando, mia cara

Da me stesso e dalla verità di cui ho paura

Il mio cuore sta battendo, non riesco a vedere chiaramente

Come vorrei che tu fossi qui

[Pre-Ritornello]

Hai detto che mi avresti seguito dappertutto

Ma i tuoi occhi mi dicono che non ci sarai

[Ritornello]

Devo imparare ad amare senza di te

Devo portare la mia croce senza di te

Bloccato in un enigma e sto per

Risolverlo senza di te

E ne ho abbastanza di restare a casa senza di te

Cavoli, esco senza di te

Demolirò questa città senza di te

Farò Bonnie e Clyde senza di te

Without You – Avicii – Testo

[Verse 1]

You said that we would always be

Without you I feel lost at sea

Through the darkness you’d hide with me

Like the wind we’d be wild and free

[Pre-Chorus]

You said you’d follow me anywhere

But your eyes… tell me you won’t be there

[Chorus]

I’ve gotta learn how to love without you

I’ve gotta carry my cross without you

Stuck in a riddle and I’m just about to

Figure it out without you

And I’m done sitting home without you

Fuck, I’m going out without you

I’m gonna to tear this city down without you

I’m goin’ Bonnie and Clyde without you

[Verse 2]

Now I’m running away, my dear

From myself and the truth I fear

My heart is beating I can’t see clear

How I’m wishing that you were here

[Pre-Chorus]

You said you’d follow me anywhere

But your eyes… tell me you won’t be there

[Chorus]

I’ve gotta learn how to love without you

I’ve gotta carry my cross without you

Stuck in a riddle and I’m just about to

Figure it out without you

And I’m done sitting home without you

Fuck, I’m going out without you

I’m gonna to tear this city down without you

I’m goin’ Bonnie and Clyde without you

















