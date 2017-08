Wisin feat. Ozuna nel singolo Escápate Conmigo: video e traduzione del testo + remix

Escápate Conmigo è un singolo di Wisin feat. Ozuna, pubblicato il 30 marzo 2017 e dal successivo 7 luglio, disponibile nel remix ufficiale feat. Ozuna, Bad Bunny, De La Ghetto, Arcángel, Noriel & Almighty. Ascolta l’audio e guarda il video del remix.

Il rapper, cantante e producer portoricano Wisin, ha sfornato quest’orecchiabile canzone, scritta con la collaborazione di Ozuna, Víctor Torres, Christian Linares e Marco Ramírez.

Dal punto di vista del testo, in Escápate Conmigo i due artisti corteggiano una di quelle donne che farebbero innamorare qualsiasi uomo…

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che è possibile approfondire leggendo la traduzione che trovate scorrendo la pagina.

Il singolo è accompagnato dal visualizzatissimo video ufficiale diretto da Jessy Terrero. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante.

Escápate Conmigo traduzione – Wisin (Download – Remix)

[Introduzione: Wisin, Ozuna]

Ozuna, W

Sarà la magia che hanno i tuoi occhi

E quei trucchetti per far innamorare

Tu riesci a sedurmi a tuo piacimento

E dal tuo incantesimo non posso liberarmi

Non vedo l’ora di prenderti (AJA)

E baciarti nuovamente (piccola)

Anche se cercano di portarti via

Piccola, oggi te ne vai con me

Voglio solo che ti fidi di me e che che tu sia coraggiosa, piccola

[Pre-Ritornello: Ozuna (Wisin)]

Scappa con me stasera, piccola (AJA)

Ti voglio divorare, ti piacerà da morire

Sai che con me ti diverti sempre (Ti diverti)

Voglio divorarti, baciare le tue labbra

[Ritornello: Wisin, Ozuna]

Tesoro, non dire di no (no, no)

Se siamo solo tu ed io (yey, yey, yey)

Se ti fa accapponare la pelle (Se ti fa accapponare la pelle)

Quando andiamo in calore

Baby, non dire di no (no, no)

Se siamo solo tu ed io (yey, yey, yey)

Se ti fa accapponare la pelle (Se ti fa accapponare la pelle)

Quando andiamo in calore (fradici di sudore)

Signori, il potente

[Strofa 1: Wisin]

La mia supernova, che mi ruba un sorriso

Terribile lupa, solo un bacio e riscalda la camera da letto

Mi si appiccica e mi strofina, non si imbarazza

La piccola è una pantera, io sono il suo Casanova

Scappa con me, dove non ci sono occhi indiscreti

Se qualcuno ti fa domande, digli che sono il tuo migliore amico

Voglio un bacio, tu vuoi essere castigata

Sai che non ti costringo

Ti desidero, te lo dico sempre

Tesoro, lascia la finestra aperta

[Pre-Ritornello: Ozuna (Wisin)]

Scappa con me stasera, piccola

Ti voglio divorare, ti piacerà da morire

Sai che con me ti diverti sempre (Ti diverti)

Voglio divorarti, baciare le tue labbra

(A dire il vero non so cosa ci sia)

[Ponte: Wisin, Ozuna]

È che io non sono mai sazio (mai sazio)

Del tuo bellissimo corpo nudo (del tuo corpo nudo)

E’ che il sudore della tua pelle (della tua pelle)

E’ quello che voglio provare (Princessa)

È che io non sono mai sazio (mai sazio)

Del tuo bellissimo corpo nudo (del tuo corpo nudo)

E’ che il sudore della tua pelle (yeah)

E’ quello che voglio provare

Baby, andiamo con i poteri

Ozuna

[Strofa 2: Ozuna (Wisin)]

La mia mente ha perso il controllo

E se la chiamo, mi dice di cercarla perché è da sola

Che non c’è tempo, ma che facendolo lo trova

Se dovessi deluderla, è tutto ok, perché non si innamora

Tranquilla, la vita con me non ti fa esitare

Non ho mai visto altre donne alla tua altezza

Quei baci che mi fanno venir voglia

Di svegliarmi con te ogni mattina

(Ogni mattina sono a casa tua)

[Pre-Ritornello: Ozuna (Wisin)]

Scappa con me stasera, piccola (aja)

Ti voglio divorare, ti piacerà da morire

Sai che con me ti diverti sempre

Voglio divorarti, baciare le tue labbra

[Ritornello: Wisin, Ozuna]

Tesoro, non dire di no (no, no)

Se siamo solo tu ed io (yey, yey, yey)

Se ti fa accapponare la pelle (Se ti fa accapponare la pelle)

Quando andiamo in calore

Baby, non dire di no (no, no)

Se siamo solo tu ed io (yey, yey, yey)

Se ti fa accapponare la pelle (Se ti fa accapponare la pelle)

Quando andiamo in calore (fradici di sudore)

[Conclusione]

Ragazze, è semplice: ogni canzone è per voi

Raduniamo i potenti:

W, Ozuna, Multi Millo Records

Leggendari

Hyde, il chimico

Gaby Music

Musica di un altro livello

Wisin – Escápate Conmigo testo

[Intro: Wisin, Ozuna]

Ozuna, W

Será la magia que tienen tus ojos

Y esos truquitos para enamorar

Tú me seduces a tu antojo

Y de tu hechizo no puedo escapar

Qué ganas tengo de buscarte (aja)

Y de volverte a besar (baby)

Por más que traten de alejarte

Baby, hoy conmigo tú te vas

Yo sólo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé

[Pre-Coro: Ozuna, (Wisin)]

Escápate conmigo esta noche, bebé (aja)

Te quiero comer, te va a encantar

Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien (la pasas bien)

Te quiero comer, tus labios besar

[Coro: Wisin, Ozuna]

Bebé, no digas que no (no, no)

Si sólo somos tú y yo (yey, yey, yey)

Si se te eriza la piel (se te eriza la piel)

Cuando entramos en calor

Bebé, no digas que no (no, no)

Si sólo somos tú y yo (yey, yey, yey)

Si se te eriza la piel (se te eriza la piel)

Cuando entramos en calor (llenos de sudor)

Señores, la poderosa

[Verso 1: Wisin]

Mi supernova, la que una sonrisa me roba

Tremenda loba, sólo un beso y calienta la alcoba

Se me pega y me soba, no se incomoda

La baby es una pantera, yo soy su casanova

Escápate conmigo, donde no haya testigos

Si te preguntan, diles que soy tu mejor amigo

Yo quiero un beso, tú quieres castigo

Sabes que no te obligo

Te deseo, siempre te lo digo

Mamita, deja la ventana abierta

[Pre-coro: Ozuna, (Wisin)]

Escápate conmigo esta noche, bebé

Te quiero comer, te va a encantar

Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien (la pasas bien)

Te quiero comer, tus labios besar

(Yo en verdad no sé qué tiene)

[Puente: Wisin, Ozuna]

Es que yo quiero un poco más (un poco más)

De tu rica desnudez (de tu desnudez)

Es que el sudor de tu piel (de tu piel)

Es el que yo quiero probar (princesa)

Es que yo quiero un poco más (un poco más)

De tu rica desnudez (de tu desnudez)

Es que el sudor de tu piel (yeah)

Es el que yo quiero probar

Baby, andamos con los poderes

Ozuna

[Verso 2: Ozuna, (Wisin)]

Dime que descontrola

Y si la llamo, ella me dice que la busque que está sola

Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora

Si le fallo, usted tranquilo, porque no se enamora

Tranquila, la vida conmigo te la vacilas

Que no he visto otra baby de tu liga

Esos besitos que me dan ganas

De amanecer contigo todas las mañanas

(Cada madrugada estoy en tu casa)

[Pre-coro: Wisin, Ozuna]

Escápate conmigo esta noche, bebé (aja)

Te quiero comer, te va a encantar

Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien

Te quiero comer, tus labios besar

[Coro: Wisin, Ozuna]

Bebé, no digas que no (no, no)

Si sólo somos tú y yo (yey, yey, yey)

Si se te eriza la piel (se te eriza la piel)

Cuando entramos en calor

Bebé, no digas que no (no, no)

Si sólo somos tú y yo (yey, yey, yey)

Si se te eriza la piel (se te eriza la piel)

Cuando entramos en calor (llenos de sudor)

[Outro]

Señoritas, es sencillo: todos los temas para ustedes

Junte poderoso:

W, Ozuna, Multi Millo Records

Los Legendarios

Hyde, El Químico

Gaby Music

Otros niveles musicales

















