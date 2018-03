Why Don’t We – Trust Fund Baby: video ufficiale, testo e traduzione del brano scritto da Ed Sheeran

I Why Don’t We sono una pop boyband di Los Angeles nata il 27 settembre 2016 e composta da Jonah Marais, Corbyn Besson, Daniel Seavey, Jack Avery e Zach Herron, cinque giovanissimi ragazzi che in quest’avventura hanno già rilasciato ben cinque EP e 9 singoli.

L’ultimo della serie è questo Trust Fund Baby, disponibile in streaming e in digitale dallo scorso 1° febbraio.

Oltre 120 milioni di stream in tutto il mondo, 2 milioni e mezzo di follower su Instagram, oltre 145 milioni di visualizzazioni per i loro video su Youtube e oltre 1 milione e mezzo di subscriber in poco più di un anno: sono sinteticamente questo i WDW che vi presentano quest’orecchiabile canzone, nella quale dicono di cercare la ragazza dei sogni.

Gran parte del testo è stato firmato da Ed Sheeran, mentre per la strofa affidata a Corbyn Besson, è stato probabilmente ispirato dalla sua fidanzata Christina Marie, che il giorno del rilascio del brano, ha twittato di incarnare tutte le caratteristiche desiderate che egli descrive in questo pezzo, prodotto da Steve Mac & Yates.

Ai cinque ragazzi interessano solo le ragazze semplici, intelligenti ed autonome, ragazze toste che si distinguono dalla massa, ma per approfondire il significato, vi invito a leggere la traduzione che trovate scorrendo la pagina.

Disponibile dal primo marzo, il video ufficiale è stato diretto da Jason Koenig, è molto carino e rispecchia fedelmente il testo. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine.

[Conclusione: Jack Avery & Jonah Marais & Zach Herron ] Non voglio Non voglio una che viva di rendita baby (no, non mi voglio) Voglio solo che sia una vera signora ( no, non mi voglio ) Non voglio una che viva di rendita baby (no, non mi voglio) No, non voglio

Testo Trust Fund Baby

[Verse 1: Daniel Seavey & All]

I don’t want a girl who gets a car for her sweet sixteen

Or spends a stack of dollar bills on a limousine

I want a girl who takes the bus and who wears baggy jeans

Rockin’ Nike Airs, what the hell are Louboutins?

Don’t want no fake tan, short skirt, daddy’s money, don’t work

Shop until you drop on the town

I want a smart girl, stronger than her father

Someone who will laugh at tryna fit in the crowd (ah-ow, ow)

[Pre-Chorus: Jonah Marais]

And all we used to dream about

Is getting rich and getting out

Move to the nicer part of town

Where we’d have numbers on our house

It took a while to figure out

What type of girl that I’m about

Who brings the real man out of me, yah

[Chorus: Zach Herron & All & Jack Avery]

I don’t really want no trust fund baby

I like my women independent

And I say to people, “That’s my lady”

And we don’t need nothing e-e-e-lse

I don’t want no trust fund baby

Save your money, don’t spend it

And I say to people, “That’s my lady”

And we don’t need nothing e-e-e-lse

(I don’t want no)

[Verse 2: Corbyn Besson]

Don’t want a girl who take selfies, want her makeup free

Don’t want no mean girl lady, a pink prom queen

I want a girl who climbs trees, always dirt on her jeans

Her daddy told her how to fix cars, maybe she could fix me

I want a throwback kid who loves Missy Elliot

Who for my birthday, makes a mixtape and puts it on cassette

Want a girl with common sense, who’s dripping in confidence

Don’t wanna die to get rich but she love Fifty Cent (ah-ow, ow)

[Pre-Chorus: Jonah Marais]

And all we used to dream about

Is getting rich and getting out

Move to the nicer part of town

Where we’d have numbers on our house

It took a while to figure out

What type of girl that I’m about

Who brings the real man out of me, yah

[Chorus: Zach Herron & All & Jack Avery]

I don’t really want no trust fund baby

I like my women independent

And I say to people, “That’s my lady”

And we don’t need nothing e-e-e-lse

I don’t want no trust fund baby

Save your money, don’t spend it

And I say to people, “That’s my lady”

And we don’t need nothing e-e-e-lse

[Bridge: Jack Avery]

I don’t want no

I don’t want no trust fund baby (no, I don’t want me)

I just want me a proper lady (no, I don’t want me)

I don’t want no trust fund baby (no, I don’t want me)

[Chorus: Zach Herron & All & Daniel Seavey]

I don’t really want no trust fund baby

I like my women independent (hey!)

And I say to people, “That’s my lady” (that’s my lady, na-na-na-na-na)

And we don’t need nothing e-e-e-lse

[Outro: Jack Avery & Jonah Marais & Zach Herron]

I don’t want no

I don’t want no trust fund baby (no, I don’t want me)

I just want me a proper lady (no, I don’t want me)

I don’t want no trust fund baby (no, I don’t want me)

No, I don’t want me