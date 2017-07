Vitalic: ascolta il singolo “Tu Conmigo” feat. La Bien Querida + traduzione del testo

Vi presento un brano che a mio parere ha le carte in regola per fare bene nella penisola: si intitola Tu Conmigo ed è stato prodotto dal 41enne deejay e producer francese Pascal Arbez-Nicolas, artisticamente conosciuto come Vitalic.

Attivo dal 1996, questo artista ha all’attivo sette album (dei quali tre in studio), una dozzina di EP e svariati remixes per artisti come Giorgio Moroder, Daft Punk e Bjork, ma la sua peculiarità è quella di esibirsi dal vivo accompagnato sul palco da una vera e propria band, che gli consente di portare il suo sound ai massimi livelli ed a differenza dei suoi colleghi, è sempre in tour.

Presto la sua nuova canzone avrà una certa visibilità dalle nostre parti, in quanto verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire dal prossimo 28 luglio.

Pubblicato il 21 luglio 2017 su Time Records, Tu Conmigo è un bel pezzo elettronico, con vocal in spagnolo di Ana Fernández-Villaverde, aka La Bien Querida, pittrice di Bilbao che nel 2007 ha deciso di tuffarsi nel mondo della musica, motivata dal frontman dei Los Planetas, gruppo indie rock spagnolo.

Tu Conmigo è indubbiamente uno di quei pezzi radio friendly e piacevoli da ascoltare, che sono certo non potrà lasciarvi indifferenti.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare la canzone cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che la compongono.

Vitalic – Tu Conmigo traduzione (Digital Download)

Link sponsorizzati









Ho visto più di quanto io possa ricordare

Ricordo più di quello che abbia mai visto

E niente è mio, tranne la cosa più importante

Tu con me e io con te, con me e io con te

Tu con me e io con te, con me e io con te

Un nuovo modo di vedere, senza intenzione di arrivare

Ogni onda, che si infrange in mare

E’ un secondo che non può essere sostituito

E niente è mio, tranne la cosa più importante

Tu con me e io con te, con me e io con te

Tu con me e io con te, con me e io con te

Un nuovo modo di vedere, senza intenzione di arrivare

Ogni onda, che si infrange in mare

E’ un secondo che non può essere sostituito

E niente è mio, tranne la cosa più importante

Tu con me e io con te, con me e io con te

Tu con me e io con te, con me e io con te

Un nuovo modo di vedere, senza intenzione di arrivare

Powered by NuoveCanzoni.com

Tu Conmigo – Vitalic – Testo

He visto más de lo que puedo recordar

recuerdo más de lo que he visto

y nada es mío, excepto la más esencial

Tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar

Cada ola, que va rompiéndose en el mar

es un segundo que no se puede reemplazar

y nada es mío, excepto lo más esencial

Tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar

Cada ola, que va rompiéndose en el mar

es un segundo que no se puede reemplazar

y nada es mío, excepto lo más esencial

Tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar

Tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

tu conmigo yo contigo, tu conmigo yo contigo

una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi